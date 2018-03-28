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В 2018 году в Липецкой области планируют построить более 1 млн кв. м жилья

В стране
28 марта, 16:30 UTC+3 ЛИПЕЦК ЛИПЕЦК 28, марта. /ТАСС

По объемам жилищного строительства регион находится на четвертом месте в России

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ЛИПЕЦК, 28 марта. /ТАСС/. Более 1 млн кв. м жилой недвижимости планируют ввести в эксплуатацию в Липецкой области в 2018 году. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе администрации региона.

"В 2017 году в регионе сдано 1,084 млн кв. м [жилой недвижимости] или 0,94 м на каждого жителя региона. В текущем году жилья в Липецкой области будет построено не меньше, чем в предыдущем. Этому способствует снижение ипотечной ставки и субсидирование для покупки жилья при рождении второго ребенка", - цитирует пресс-служба начальника регионального управления строительства и архитектуры Андрея Шорстова.

В пресс-службе отметили, что по объемам жилищного строительства Липецкая область находится на четвертом месте в России после Тюменской, Ленинградской и Московской областей.

Глава администрации региона Олег Королев добавил, что такое динамичное развитие области обусловлено качественной работой строителей. "Высокий профессионализм и ответственность липецких строителей помогают им реализовывать самые смелые проекты", - привели его слова в пресс-службе администрации.

По словам Королева, в 2018 году в области продолжат строить десять дворцов культуры и восемь офисов врачей общей практики в сельских районах, а также две школы и детский сад в Липецке.

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