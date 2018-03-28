Как регионы России осваивают религиозный туризм

ПСКОВ, 28 марта. /ТАСС/. Регионы России научились привлекать туристов новыми видами экскурсий и познавательного отдыха - популярность набирает религиозный туризм и паломничество. Чтобы заинтересовать гостей, в стране восстанавливают храмы, открывают музеи и разрабатывают национальные маршруты, посвященные историческим личностям - развитие паломничества и религиозного туризма обсудили на всероссийской конференции, которая в среду прошла в Пскове.

Детский туризм и духовные истоки

По мнению экспертов, увеличить турпоток в регионах можно за счет развития религиозного и духовного туризма и вовлечения в него детских туристических программ. В России последние пять лет реализуют соответствующую президентскую программу, смысл которой в том, чтобы предоставить как можно большему числу детей возможность путешествовать по стране, независимо от достатка родителей и региона проживания.

Как сообщила в ходе конференции заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, с 2016 года в рамках президентской "Национальной программы детского туризма" открыли новый туристический маршрут для школьников, который получил название "Духовные истоки", а Псковская область стала первым регионом, где реализовали этот маршрут.

"С позапрошлого года был включен в число направлений [президентской] программы маршрут "Духовные истоки". У нас не было сомнений, что нужно начинать именно с Псковской области. Дали квоту в 500 детей из всей России, и мы посмотрели на реакцию детей и педагогов, реакция была фантастическая. Они были потрясены Псковом", - сказала замминистра культуры РФ.

Манилова также добавила, что в этом году в Псков на экскурсию снова приедут дети со всей страны. Поездки запланированы летом, во время каникул, и осенью. В общей сложности Псков посетят около 2 тыс. детей из всех регионов.

"Мы в этом году уже 2 тыс. детей привезем сюда из всех регионов. Они приедут в Псков, представляете себе, из Дальнего Востока, из Сибири, Хакасии, из Тувы, с Северного Кавказа, из Арктического региона. Это очень важно для самих детей России, потому что они познакомятся с псковской землей. Это важно и для вашей индустрии, потому что туриндустрия Псковской области будет загружена государственным заказом", - отметила Манилова.

Открытие музеев и консолидация российского общества

Некоторые регионы РФ делают ставку на свое историческое прошлое и предлагают туристам уникальные экскурсии. Например, в этом году Псковская область стала участником туристического проекта "Императорский маршрут", который посвящен памяти Николая II и его семьи и объединяет города и регионы, сохранившие свидетельства об их последнем периоде жизни. В этом году туроператоры региона разработают программы (паломнические, культурно-познавательные и образовательные), которые будут продвигать в России и за рубежом.

По словам руководителя паломнических и туристских программ фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Марины Кировой, этот проект является новым явлением в туризме.

"Императорский маршрут" - это новое явление в туризме, которое относится к национальному достоянию, это коллективный проект, который поддерживает Минкульт. Маршрут создаст единое историко-культурное пространство и объединит российское обществе в год столетия смерти Романовых. А одной из важных составляющих маршрута станет открытие музеев. Например, в Тобольске откроется музей императорской семьи", - рассказала Кирова.

Первых туристов в рамках "Императорского маршрута" Псковская область примет этим летом. Региональные турфирмы планируют показать гостям железнодорожный вокзал Пскова, Спасо-Елеазаровский и Псково-Печерский монастыри, Изборскую крепость, Троицкий собор Псковского кремля и ряд других объектов. В "Императорский маршрут" сейчас входит Москва, Санкт-Петербург, Тобольск, Тюмень, Екатеринбург. В этом году кроме Псковской, к нему присоединились Кировская, Томская и Омская области.

Разница между паломничеством и религиозным туризом

Участники конференции сошлись во мнении, что туриндустрия должна научить российское общество разделять понятия паломничество и религиозный туризм.

"Паломничество и туризм - это разные понятия. Паломничеством занимается Русская православная церковь, и мы ей помогаем. Туризм религиозный, он не для паломников, не для тех людей, которые воцерковлены, он для более широкого круга людей, которые тянутся к духовному познанию. Они иногда не знают, как вести себя в храме и стесняются, не знают, где свечку за упокой ставить, где за здравие, им надо помочь", - сказала Манилова.

Эту мысль продолжила директор Паломнического центра Императорского православного Палестинского общества Елена Щербакова, призвав представителей туриндустрии при организации религиозных маршрутов уделять больше внимания невоцерковленным туристам. "Необходимо уделять большое внимание невоцерковленной части нашего населения, которые бы хотели понять духовные истоки страны", - пояснила Щербакова.

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова отметила, что религиозный туризм - второй по популярности среди гостей региона. "Духовный туризм - это то, что востребовано как ничто другое, в области действуют семь монастырей, почти 40 церквей насчитывается только в одном Пскове. Этот потенциал обязывает и позволяет считать туризм одним из важнейших направлений развития региона", - сказала Емельянова.

За последние пять лет в Псковской области наблюдается рост турпотока. Как считают эксперты, этому во многом способствовало создание в регионе туристско-рекреационного кластера "Псковский". Проект включен в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ", а также в перечень приоритетных инвестиционных проектов в Северо-Западном федеральном округе. Создание туркластера "Псковский" обошлось примерно в 7 млрд рублей, из которых 2 млрд рублей - средства федерального бюджета.