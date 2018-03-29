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В Приамурье построили железнодорожную ветку к Амурскому ГПЗ

В стране
29 марта, 4:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Протяженность ветки составила 12 километров

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Строительство 12-километровой ветки от Забайкальской железной дороги до площадки строящегося Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) завершилось в Приамурье, сообщила в четверг пресс-служба компании НИПИГАЗ (входит в группу СИБУР), которая занимается управлением строительством ГПЗ.

"Новый железнодорожный путь предназначен для доставки грузов и оборудования от станции Заводская-2 (примыкает к станции Усть-Пера) до станции Заводская (площадка строительства Амурского ГПЗ). Протяженность железнодорожного перегона между станциями 12 км. Эксплуатация железной дороги будет производиться как в период строительства завода, так и его последующей работы", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что для организации сообщения между площадкой строительства и общей сетью железных дорог уложили около 22 км железнодорожных путей необщего пользования, построили путепровод через региональную автодорогу и железнодорожный мост через реку Большая Пера.

Амурский ГПЗ строится в рамках поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" и станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год.

Предполагается, что ценные фракции, выделенные из природного газа в ходе эксплуатации Амурского ГПЗ, далее будут перерабатываться на Амурском газохимическом комплексе "Сибура". Момент ввода ГХК в эксплуатацию наступит не раньше, чем ввод третьей из шести очередей Амурского ГПЗ. Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию первой очереди ГПЗ намечен на 2019 год, а ориентировочный запуск Амурского ГХК "Сибура" запланирован не ранее 2023-2024 годов

Ориентировочный срок строительства ГПЗ - до 2021 года. Начальные инвестиции "Сибура" и "Газпрома" составят порядка $20 млрд.

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