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Европейскую модель используют при подготовке к курортному сезону в Кавминводах

В стране
29 марта, 10:19 UTC+3 ЕССЕНТУКИ ЕССЕНТУКИ 29, марта. /ТАСС

Новая концепция включает комплексную подготовку парковочных зон и мест отдыха курортников, задачи по созданию в городах комфортной среды

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ЕССЕНТУКИ, 29 марта. /ТАСС/. Кавказские Минеральные Воды впервые комплексно подготовятся к "высокому" курортному сезону по так называемой европейской модели. Об этом рассказал в четверг ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев.

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"Подготовка к летнему курортному сезону в этом году основана на концептуально новой методике, которая успешно применяется в Евросоюзе и уже была адаптирована к российским условиям в Крыму. Министерством разрабатывается план из более 60 системных пунктов", - сказал собеседник агентства.

Коренное отличие новой концепции в том, что теперь значительно увеличится количество объектов подготовки курортных территорий к принятию большого наплыва туристов. В критерии подготовки добавились позиции в сфере безопасности - по акваториям, берегоукреплению, по водным объектам. Впервые будет затронута логистическая составляющая. Новая модель включает комплексную подготовку парковочных зон и мест отдыха курортников, задачи по созданию в городах комфортной среды, подготовке инфраструктуры, вопросы экологии.

"Это большой объем работы, но сегодня у нас нет другого выхода. В последние годы в России сформировался уже слишком требовательный потребитель, который ожидает получить на наших курортах международный уровень. На эту же самую задачу должен работать и курортный сбор, действующий в регионе с этого года. Поэтому наши гости тем более вправе ждать от нас более требовательного подхода, - пояснил Трухачев. - В результате мы рассчитываем на отлаженный мощный эффект двух-трех летнего периода, который позволит минимум в три раза повысить качество подготовки курортных территорий".

Министр отметил, что в дальнейшем пилотным опытом КМВ в части подготовки курортов к "высокому" сезону смогут воспользоваться и другие курорты Северного Кавказа.

О курорте

Как сообщалось, регион Кавказских Минеральных Вод считается всесезонным, круглогодичным курортом, на котором выделяются зимний и летний пиковые сезоны с наибольшим притоком отдыхающих. Летний "высокий" курортный сезон длится с 1 июня до начала октября. По прогнозам региональных властей, курорты КМВ в 2018 году посетят до 1,128 млн человек, что будет на 7,5% больше, чем в 2017 году. С мая 2018 года в регионе КМВ впервые начнет действовать эксперимент по взиманию курортного сбора.

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