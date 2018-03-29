В Дагестане уничтожили шесть диверсионно-террористических групп в 2017 году

МАХАЧКАЛА, 29 марта. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур Дагестана в 2017 году полностью уничтожили в республике шесть диверсионно-террористических групп, сообщил в четверг на сессии парламента Дагестана министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов.

"В 2017 году в Дагестане зарегистрировано 531 преступление террористического характера, из них 373 связаны с незаконными вооруженными формированиями. В прошлом году удалось не допустить совершение терактов на территории Дагестана. Полностью уничтожены 6 диверсионно-террористических групп, ликвидировано 40 бандитов, 312 боевиков и их пособников были задержаны, 19 сдались добровольно", - сообщил министр.

По его словам, на территории Дагестана обнаружили 33 тайника боевиков, 8 блиндажей, 1 временный лагерь, 275 единиц оружия, принадлежащих боевикам.

"Если можно так сказать, мы достигли исторического минимума по числу боевиков, оставшихся в республике. Их 6 человек. Сейчас принимаются меры к их поиску и задержанию", - заявил Магомедов.

Кроме того, на данный момент около 1,3 тыс. жителей Дагестана принимают участие в деятельности международных террористических организаций.

"Порядка 1,3 тыс. жителей Дагестана участвуют в различных международных террористических организациях. В 2017 году были задержаны 15 человек, вернувшихся из Сирии, где они принимали участие в боевых действиях на стороне боевиков. Еще 23 человека были задержаны при попытке выехать в Сирию для участия в боевых действиях", - сказал он.