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В Дагестане возбудили более 150 уголовных дел в отношении руководителей различного уровня

В стране
29 марта, 12:42 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 29, марта. /ТАСС

По словам министра внутренних дел Дагестана Абдурашида Магомедова, в бюджетной сфере выявили 494 преступления, в том числе 219 в крупном и особо крупном размерах

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МАХАЧКАЛА, 29 марта. /ТАСС/. Более 150 уголовных дел возбуждено в Дагестане в отношении руководителей различного уровня в прошлом году, сообщил в четверг на сессии парламента республики министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов.

"Улучшены результаты по противодействию коррупции. Выявлено 601 преступление, из них 459 уголовных дел направлены в суд. В отношении руководителей различного уровня возбуждено 155 уголовных дел коррупционной направленности по 251 преступлению. Фигурантами 63 уголовных дел по 113 преступлениям являются руководители и должностные лица республиканских министерств, ведомств и учреждений, главы администраций городов и районов", - сказал Магомедов.

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По его словам, задокументировали 213 фактов взяточничества, из них 20 в крупном и особо крупном размерах.

Глава регионального МВД отметил, что активизированы оперативно-розыскные мероприятия по предупреждению и пресечению посягательств на бюджетные средства, в том числе выделяемых на реализацию социальных федеральных целевых программ. "В бюджетной сфере выявлено 494 преступления, в том числе 219 в крупном и особо крупном размерах, 311 - тяжких и особо тяжких. Установлено 227 лиц, совершивших преступления, из них 129 - должностные лица", - сообщил руководитель ведомства.

Ранее врио главы Дагестана Владимир Васильев на встрече с журналистами заявил, что материалы о различных нарушениях в Дагестане по итогам прокурорской проверки собрали более чем на 100 руководителей. При этом, по его словам, для того чтобы изменить ситуацию в республике, необходима системная работа.

О проверках в Дагестане

В середине января в республику прибыла спецгруппа Генпрокуратуры РФ в составе 38 прокуроров под руководством заместителя генерального прокурора Ивана Сыдорука для проверки деятельности органов власти. По результатам проверки комиссии Генпрокуратуры в Дагестане в отношении представителей органов власти возбуждили более 70 уголовных дел.

В конце января в отставку ушел прокурор региона Рамазан Шахнавазов, занимавший пост с 2013 года. Занять вакантную должность предложили прокурору Хакасии Денису Попову, 1 февраля его кандидатуру поддержал республиканский парламент.

Врио главы Дагестана 5 февраля отправил в отставку правительство республики после задержания врио премьер-министра региона Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Следствие обвиняет их и бывшего министра образования Шахабаса Шахова в хищении средств из бюджета республики для реализации социальных программ, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей. Ранее были арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. Их обвиняют в превышении полномочий при выделении земли в столице республики.

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