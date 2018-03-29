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На Ставрополье госавтоинспекция ввела новый метод профилактики превышения скорости

В стране
29 марта, 13:29 UTC+3 ЕССЕНТУКИ ЕССЕНТУКИ 29, марта. /ТАСС

Меры направлены на снижение количество ДТП, произошедших из-за превышения скорости

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ЕССЕНТУКИ, 29 марта. /ТАСС/. Новый метод принудительного снижения скорости начали применять сотрудники ГИБДД в Ставропольском крае на федеральной трассе "Кавказ". Как рассказали ТАСС в спецбатальоне ДПС краевого управления ведомства в Ессентуках, два патрульных автомобиля занимают обе полосы проезжей части и едут с максимально разрешенной скоростью.

"Обогнать их невозможно. <…> Этот метод мы применяем на аварийно-опасных участках трассы в определенные часы, когда скорость потока, согласно анализу, наиболее интенсивна", - рассказал командир роты спецбатальона Николай Дроздов.

Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД, такие меры госавтоинспекция региона вынуждена предпринимать, чтобы снизить количество ДТП, произошедших из-за превышения скорости. В 2018 году произошло 89 таких аварий, в которых 113 человек получили травмы, и еще 13 - погибли, в том числе ребенок.

"Самой аварийной из-за нарушения скорости на сегодняшний день считается автодорога "Кавказ" - в 2017 году здесь произошло 247 ДТП из-за лихачества, в 2018 году - уже более 50", - отметили в отделе. Такая профилактика будет вестись на федеральной трассе до конца октября.

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