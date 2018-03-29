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Три населенных пункта в НАО получат чистую питьевую воду до конца года

В стране
29 марта, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

В настоящее время оборудование по очистке воды установлено в семи населенных пунктах региона

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Оборудование по очистке питьевой воды установят в трех населенных пунктах Ненецкого автономного округа до конца 2018 года. Как сообщает пресс-служба администрации округа, система очистки появится в Каратайке, Бугрине и Усть-Каре. Централизованное водоснабжение в этих пунктах отсутствует, люди берут воду из водоемов и рек.

"В этих населенных пунктах округа муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис" планирует до конца года установить оборудование по очистке воды. Установки будут доставлены в поселения в период навигации. Две из них (для Каратайки и Бугрино) изготовят на базе предприятия в Нарьян-Маре" - говорится в сообщении.

На сегодняшний день оборудование по очистке воды установлено в семи населенных пунктах НАО, в шести из них [Нижней Пеше, Индиге, Лабожском, Андеге, Нельмином Носе и Хорей-Вере] чистая вода доступна всем жителям, а в селе Несь вода доступна только в физкультурно-оздоровительном комплексе.

Первую установку по очистке воды запустили в 2016 году в деревне Андеге. После этого в 2017 году чистая вода появилась в Индиге, Лабожском, Нельмином Носе и Хорей Вере. В марте 2018 года оборудование было запущено в эксплуатацию в Нижней Пеше.

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