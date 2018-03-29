В Северной Осетии введут в эксплуатацию ранее хранившееся в подвале медоборудование

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии приняли решение в 2018 году отремонтировать и ввести в эксплуатацию дорогое медицинское оборудование, приобретенное в 2013 году на федеральные средства и хранившееся в подвалах. Об этом сообщил в четверг на совещании министр здравоохранения республики Михаил Ратманов.

В четверг полпред президента в СКФО Олег Белавенцев, который находится с рабочей поездкой во Владикавказе, поручил разобраться с причинами возникшей ситуации.

"У нас создана организация "Медтехника Алании", ее силами будем восстанавливать оборудование", - сказал Ратманов, отметив, что организация в течение 2018 года отремонтирует эти аппараты, их запустят в эксплуатацию.

По его словам, два рентген-аппарата и компьютерный томограф приобрели в 2013 году по программе "Модернизация здравоохранения", по причине неисправности их не ввели в эксплуатацию.

"Восстанавливать надо, конечно, но надо разобраться с тем, кто ненадлежащим образом распорядился федеральными деньгами, - отметил полпред. - Прокуратуре надо заняться и, кто виноват, спросить обязательно".

Глава республики Вячеслав Битаров отметил, что министр "вытаскивал оборудование с подвалов после того, как вступил в должность год назад". "Сейчас этим делом прокуратура занимается", - сказал Битаров.