Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Северной Осетии введут в эксплуатацию ранее хранившееся в подвале медоборудование

В стране
29 марта, 13:49 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 29, марта. /ТАСС

Полпред президента в СКФО Олег Белавенцев поручил разобраться с причинами возникшей ситуации

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии приняли решение в 2018 году отремонтировать и ввести в эксплуатацию дорогое медицинское оборудование, приобретенное в 2013 году на федеральные средства и хранившееся в подвалах. Об этом сообщил в четверг на совещании министр здравоохранения республики Михаил Ратманов.

В четверг полпред президента в СКФО Олег Белавенцев, который находится с рабочей поездкой во Владикавказе, поручил разобраться с причинами возникшей ситуации.

"У нас создана организация "Медтехника Алании", ее силами будем восстанавливать оборудование", - сказал Ратманов, отметив, что организация в течение 2018 года отремонтирует эти аппараты, их запустят в эксплуатацию.

По его словам, два рентген-аппарата и компьютерный томограф приобрели в 2013 году по программе "Модернизация здравоохранения", по причине неисправности их не ввели в эксплуатацию.

"Восстанавливать надо, конечно, но надо разобраться с тем, кто ненадлежащим образом распорядился федеральными деньгами, - отметил полпред. - Прокуратуре надо заняться и, кто виноват, спросить обязательно".

Глава республики Вячеслав Битаров отметил, что министр "вытаскивал оборудование с подвалов после того, как вступил в должность год назад". "Сейчас этим делом прокуратура занимается", - сказал Битаров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Северная Осетия
Персоны
Белавенцев, Олег Евгеньевич Битаров, Вячеслав Зелимханович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
2
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
3
В день траура прошли первые похороны погибших при пожаре в Кемерове и аресты подозреваемых
4
Мэрия Риги намерена оказать финансовую помощь пострадавшим в Кемерове семьям
5
Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама