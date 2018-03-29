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В Ингушетии в рамках программы "Безопасный город" установят 500 камер видеонаблюдения

В стране
29 марта, 15:39 UTC+3 МАГАС МАГАС 29, марта. /ТАСС

В систему "Безопасный город" входит оборудование, которое отвечает за контроль температуры, влажности воздуха и сейсмической активности земной коры

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МАГАС, 29 марта. /ТАСС/. Около 500 камер видеонаблюдения установят в муниципалитетах Ингушетии по программе "Безопасный город". Об этом ТАСС рассказал начальник Центра автофиксации правонарушений ГИБДД МВД РФ по Ингушетии Султан Галаев.

22 февраля на заседании Народного собрания министр внутренних дел по Ингушетии генерал-майор полиции Дмитрий Кава докладывал, что в регионе нет камер видеонаблюдения, поскольку не удалось реализовать концессионное соглашение с фирмой "Ситроникс" об установке комплексов фото и видеофиксации. По словам Галаева, в марте соглашения удалось достичь и на пилотной территории в Магасе установили первые 39 видеокамер.

"В рамках программы "Безопасный город" в Магасе установлено 39 камер видеонаблюдения с хорошим качеством картинки. <…> В скором времени и во всех муниципалитетах региона появится около 500 камер видеонаблюдения", - рассказал Галаев.

По его словам, в систему "Безопасный город" входит оборудование, которое отвечает за контроль температуры, влажности воздуха и сейсмической активности земной коры.

Ранее сообщалось, что реализация проекта "Безопасный город" на территории Ингушетии проводится в два этапа. В рамках первого этапа с апреля по октябрь 2017 года провели техническое и рабочее проектирование системы комплекса на территории всех муниципальных образований республики. Сроки реализации второго этапа обозначают как октябрь 2017 года - декабрь 2021 года.

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