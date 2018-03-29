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РВИО продлило прием заявок на конкурс реставрации Смоленской крепостной стены

В стране
29 марта, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Перенос срока приема работ обусловили желанием участников достойно представить свои проекты

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) и Союз реставраторов России продлили на месяц прием заявок на конкурс "Стена", в рамках которого рассматриваются студенческие проекты реставрации крепостной стены в Смоленске, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе РВИО.

"Теперь подача заявок на конкурс заканчивается 28 апреля, ранее конечной датой было 30 марта", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента информационной политики РВИО Надежды Усмановой.

По ее словам, перенос срока приема работ обусловили желанием участников достойно представить свои проекты.

"Интерес профессионального сообщества к конкурсу растет. По просьбе преподавателей вузов мы решили увеличить сроки подачи заявок, чтобы у участников было достаточно времени для формирования творческих групп, которые могут состоять из студентов разных учебных заведений, а также для более тщательной подготовки своих проектов", - подчеркнула Усманова.

Российское военно-историческое общество совместно с Союзом реставраторов России в начале марта объявили о старте Всероссийского творческого конкурса студенческих проектов "Стена". По замыслу организаторов, участники конкурса должны представить концепции реставрации и приспособления объекта культурного наследия в Смоленске "Крепостные башни и стены, XVI-XVIII вв". Лучшие конкурсные проекты покажут на открытии волонтерского лагеря "Стена" в городе Смоленске в июне 2018 года и примут к реализации.

В рамках конкурса рассматриваются проекты реставрации крепостной стены и использования памятника и прилегающей к нему территории как исторического городского ландшафта. Свои идеи могут представить студенты профессионально-технических и высших учебных заведений. Еще одной важной задачей конкурса является развитие научно-познавательных и культурно-развлекательных функций стены, ее туристическая популяризация.

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