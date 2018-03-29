На Северном Кавказе ожидают ранние паводки

СТАВРОПОЛЬ, 29 марта. /ТАСС/. Уровень воды начал подниматься в реках Северного Кавказа, Ставропольский край уже вошел в паводковый период, раньше обычного половодье может начаться и в других регионах округа. Специалисты прогнозируют, что в ряде регионов паводок в этом году может протекать сложнее из-за превышения нормы осадков зимой и высокого снежного покрова.

Власти регионов усиливают мониторинг на гидропостах, проводится расчистка русел рек, реконструкция гидротехнических сооружений, готовятся места для временного размещения людей.

Снег и дожди наполняют реки

Дать точный прогноз по времени прохождения паводка в регионах Северного Кавказа сложно, ситуация зависит от многих факторов. В их числе - количество дождей и запас воды в снеге в горах.

По предварительным оценкам, половодье в Ставропольском крае в этом году может превысить средние значения - уровень воды в реках уже начал повышаться, хоть и не достигает критических отметок. По данным метеорологов, зимой количество осадков в регионе местами вдвое превышало норму, в марте в некоторых районах выпало до пяти месячных норм осадков. В итоге почва накопила влагу, вода начинает наполнять реки.

В Карачаево-Черкесии уровень воды в реках до критических отметок чаще всего поднимается в июне, в 2018 году это может произойти раньше. "Сейчас ведутся расчеты запаса воды в снеге. Высота снежного покрова в горах республики в этом году составляют 115%, превышение нормы на 15%, а если сравнивать с прошлым годом, то снега больше в два раза. Ожидаем ранний паводок, уже сейчас водность рек высокая, это обусловлено тем, что за последние две недели выпало много осадков, шли дожди", - пояснила ТАСС замдиректора республиканского Гидрометеоцентра Галина Бронская.

По прогнозу управления МЧС по Кабардино-Балкарии, уровень воды в реках республики начнет подниматься уже в апреле, а пик половодья ожидается в июне-июле во время активного таяния ледников и снежников. В Карачаево-Черкесии отмечают, что раннее таяние снега в горах может облегчить ситуацию. "С учетом теплой весны в этом году снег на высотах до 1,5 тыс. может сойти пораньше - до начала интенсивных дождей, что дает надежду на благоприятный прогноз", - отметила Бронская.

Дорогу воде

Одна из основных задач во время наводнения - дать возможность беспрепятственного прохождения потокам воды. Ил, поваленные деревья и загрязненность уменьшают пропускную способность рек и каналов, в итоге разливы могут коснуться пойменных участков. Так, в Ингушетии для обследования территории в 2018 году привлекли беспилотные летательные аппараты. В результате обнаружили проблемные участки в руслах рек Назранка, Сунжа и Асса, очистка их от деревьев и мусора должна завершиться до 30 марта, отмечалось на заседании в правительстве республики.

В Кабардино-Балкарии также проходит активная расчистка русел рек, поясняют в республиканском управлении МЧС. В районе Баксанской нейтринной обсерватории (Эльбрусский район) возводятся валы на реке Баксан, именно в этом районе в 2017 году селевые потоки подмыли дорогу, ведущую к курорту Эльбрус. Очистка русел под мостами, кюветов и водосбросов идет и в Северной Осетии, одна из задач - обеспечить штатную работу крупных федеральных трасс.

В Северной Осетии на некоторых участках продолжается строительство берегоукрепительных сооружений, но работы уже завершены на наиболее паводкоопасных участках. Построили берегоукрепительные сооружения на реке Фиагдон у селения Рассвет, провели капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на реке Ардон по защите южной части города Алагир и железобетонной дамбы на правом берегу реки Ардон выше 6-го моста автомобильной дороги Владикавказ-Чикола.

Масштабные работы развернуты в Ставропольском крае, где расположены более 200 рек, а многие города и села находятся на берегах крупных водохранилищ, которые создают опасное соседство во время "большой воды". Правительство края совместно с Федеральным агентством водных ресурсов определили перечень противопаводковых мероприятий, в нем - 43 мероприятия общей стоимостью 2,9 млрд рублей.

"Основные элементы комплекса мер - строительство водохранилища на реке Мокрый Карамык, берегоукрепление и расчистка русел рек Кума, Подкумок и Калаус. На сегодняшний момент ряд работ уже проведен, основная их часть будет завершена в 2018 году", - пояснил первый заместитель министра природных ресурсов края Владимир Нестерук на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Масштаб работ не позволяет провести их оперативно, поэтому полностью оценить их эффект можно будет в 2019 году. В процессе реконструкции находится и Отказненское водохранилище. В 2017 году из-за подъема уровня воды в нем власти были готовы эвакуировать жителей шести населенных пунктов, после стабилизации ситуации эвакуацию отложили, временно покинуть дома пришлось только жителям села Отказное.

"В 2017 году было закончено строительство дополнительного водосброса на водохранилище. <…> Но, если большие паводки пойдут, мы пока не сможем полностью пропускать все воды", - сообщил главный инженер ФГБУ "Управление эксплуатации Кумских гидроузлов и Чограйского водохранилища" Анатолий Кузнецов.

Полная готовность

Экстренные службы Северного Кавказа готовятся к половодью, исходя из худшего варианта развития событий. "Это важнейший вопрос. Нельзя оставаться равнодушными, каждый должен быть готовым к реагированию и нести ответственность за подготовку", - отметил помощник полномочного представителя президента России в СКФО Николай Литюк.

В регионах ведется мониторинг подъема уровней воды на основных гидропостах, в Ставропольском крае метеорологи увеличили частоту замеров, данные обновляют каждые два часа. В случае необходимости количество гидропостов может быть увеличено - тогда легче заранее спрогнозировать ситуацию и вовремя эвакуировать людей.

"Главная задача - безопасность граждан, в случае осложнения мы готовы к проведению эвакуации. Готовы временные пункты размещения, есть уже определенны опыт, особого беспокойства ситуация не вызывает", - отметил замглавы администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края Олег Мельников.

В готовности находятся и дорожники. По результатам мониторинга специалисты Упрдор "Кавказ" определили на подведомственных федеральных автодорогах 21 участок дорог, наиболее подверженный опасности подтопления. Общая протяженность - 7 км, к реагированию в случае нештатных ситуаций готовы 47 бригад, более 400 специалистов.

Энергетики также отслеживают любые изменения паводковой обстановки. Так, в Карачаево-Черкесии специалисты начали подготовку к паводку еще в январе, в зоне повышенного риска - более 130 энергообъектов. Как сообщили в пресс-службе МРСК Северного Кавказа, для их защиты проводятся берегоукрепительные работы на соседних водоемах, обвалка опор линий электропередачи, после прохождения осадков в сезон половодья специалисты будут проводить внеплановые осмотры линий в поймах рек.