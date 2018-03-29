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В Ростове на учениях отработают действия по поиску диверсионных групп

В стране
29 марта, 23:14 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 29, марта. /ТАСС

Проводимые учения на работу железнодорожного, автомобильного и авиатранспорта Ростова-на-Дону не повлияют

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 марта. /ТАСС/. Антитеррористические учения, в рамках которых сотрудники спецслужб и правоохранительных органов отработают действия по поиску учебных диверсионных групп, пресечению теракта, а также проведению спасательной операции в условиях ЧС, начались в четверг в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает отдел информации и общественных связей главного управления МВД России по Ростовской области.

"Национальным антитеррористическим комитетом во взаимодействии с оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Ростовской области 29 марта 2018 года проводятся антитеррористические учения по пресечению террористического акта на объектах массового пребывания людей, в том числе, железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.

В рамках учений сотрудники специальных служб и правоохранительных органов отработают действия по поиску учебных диверсионных групп на территории города Ростова-на- Дону, по пресечению подготавливаемого террористического акта, обезвреживанию взрывных устройств, освобождению заложников, а также проведению эвакуационных и спасательных мероприятий в условиях чрезвычайной ситуации.

Проводимые учения на работу железнодорожного, автомобильного и авиатранспорта Ростова-на-Дону не повлияют, отмечает ведомство.

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