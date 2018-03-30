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На Алтае за три дня может выпасть месячная норма осадков

В стране
30 марта, 8:43 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 30, марта. /ТАСС

По словам губернатора Алтайского края Александра Карлина, режим ЧС в регионе будет сохранятся еще около недели

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БАРНАУЛ, 30 марта. /ТАСС/. Месячная норма осадков может выпасть в Алтайском крае и Республике Горный Алтай с 30 марта по 1 апреля. Об этом в пятницу сообщил губернатор Алтайского края Александр Карлин на координационном совещании по обеспечению правопорядка.

"Сегодня, завтра и в воскресенье - очень плохой прогноз по осадкам и в Алтайском крае, и в Республике Алтай. Совокупный объем осадков в эти два-три дня предполагается в пределах месячной нормы и даже выше. Если осадки пройдут с такой же интенсивностью по республике Алтай, мы получим еще подпор сверху, ситуация будет развиваться по сценарию, труднопредсказуемому в деталях", - сказал Карлин.

Он отметил, что 28 и 29 апреля в регионе отмечалось уникальное явление - движение воды вверх по течению русел больших и малых рек. "Мы - не прибрежная территория и с таким явлением не сталкивались. Оно стало результатом исключительного стечения ряда факторов, когда вода, доходит до устьев рек… и впадает в Обь, а там большая река не готова принять массы воды", - пояснил губернатор, добавив, что неблагоприятная паводковая обстановка может переместиться на бассейны Бии, Катуни и Оби.

"По моим прогнозам, минимум неделю мы ЧС будем сохранять. По среднемноголетним прогнозам, мы будем хлебать первую волну до первой декады мая. Расслабляться не нужно", - заявил губернатор.

В Алтайском крае сохраняется режим ЧС, 40 населенных пунктов остаются подтопленными талыми водами, число подтопленных домов сократилось с 1012 до 467.

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