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Подопечных интерната в ЕАО, где произошла вспышка гриппа и ОРВИ, выписывают из больниц

В стране
30 марта, 9:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Десять человек перевели обратно в интернат, где для них подготовили отдельный этаж, сообщили в управлении по внутренней политике региона

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ТАСС, 30 марта. Десятерых подопечных Биробиджанского психоневрологического интерната, где произошла вспышка гриппа и ОРВИ, выписали из больниц в пятницу. Об этом ТАСС сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области.

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С 15 по 23 марта с диагнозом "пневмония" скончались четверо подопечных психоневрологического интерната, еще трое умерли 25, 27 и 29 марта. В больницах с симптомами ОРВИ и гриппа в общей сложности находятся более 70 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Десять подопечных интерната выписали в пятницу из больниц Биробиджана. Они переведены обратно в интернат, где для них подготовлен отдельный этаж", - сказала начальник управления по мониторингу, анализу и взаимодействию со СМИ управления по внутренней политике ЕАО Екатерина Ртищева.

Она добавила, что состояние большинства пока остающихся в больницах подопечных врачи оценивают как удовлетворительное.

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