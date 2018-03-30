Подопечных интерната в ЕАО, где произошла вспышка гриппа и ОРВИ, выписывают из больниц

ТАСС, 30 марта. Десятерых подопечных Биробиджанского психоневрологического интерната, где произошла вспышка гриппа и ОРВИ, выписали из больниц в пятницу. Об этом ТАСС сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области.

С 15 по 23 марта с диагнозом "пневмония" скончались четверо подопечных психоневрологического интерната, еще трое умерли 25, 27 и 29 марта. В больницах с симптомами ОРВИ и гриппа в общей сложности находятся более 70 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Десять подопечных интерната выписали в пятницу из больниц Биробиджана. Они переведены обратно в интернат, где для них подготовлен отдельный этаж", - сказала начальник управления по мониторингу, анализу и взаимодействию со СМИ управления по внутренней политике ЕАО Екатерина Ртищева.

Она добавила, что состояние большинства пока остающихся в больницах подопечных врачи оценивают как удовлетворительное.