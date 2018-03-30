В Железноводске тропы здоровья отремонтируют за счет туристов

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 30 марта. /ТАСС/. Власти города-курорта Железноводск направят средства, поступившие от курортного сбора, на ремонт терренкура горы Железной и реконструкцию Каскадной лестницы в Курортном парке. Это позволит облагородить парк, вернуть в него туристов и сделать удобным для посещения маломобильными гражданами, сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев.

Самый зеленый из городов-курортов Ставрополья, известный своими целебными источниками минеральной воды Славяновский и Смирновский, принял в 2017 году более 110 тыс. отдыхающих и туристов.

"Практически весь курортный сбор мы направляем на ремонт Лермонтовского и основного терренкуров, вдоль горы Железной. Тратим на это 26,5 млн рублей, думаю, наши отдыхающие это сразу заметят и поймут, почему мы собираем курортный сбор", - рассказал Моисеев.

По его словам, сейчас состояние терренкура плохое, в некоторых местах там просто нельзя пройти. Ремонт на терренкуре предусматривает новое плиточное покрытие, подпорные стены, новое освещение и направленный свет, установят лавочки, отремонтируют места общего пользования и туалеты.

Каскадная лестница

По словам мэра, еще 2 млн рублей направят на проект реконструкции Каскадной лестницы в парке и продления ее до Курортного озера. "Это 640 метров нового строительства. Также проект будет предусматривать воссоздание верхней части Каскадной лестницы в том же стиле, с такими же аллегорическими скульптурами. Это позволит нам Нижний парк, в который сейчас фактически не заходят туристы, вернуть в территорию интересов туризма", - рассказал глава.

Проект предполагает, что на озере также появится набережная с небольшими кафе. Перед самим озером будет круговая площадь, где разместят места торговли сувенирами и общепита. Это позволит в будущем создать условия для строительство новых санаторно-курортных учреждений в этой части города-курорта. "Проект будет выставляться на конкурс малых городов России с грантами до 100 млн рублей, который в этом году состоится в мае. Документы у нас уже готовы", - рассказал глава города.

Моисеев подчеркивает, что новая Каскадная лестница позволит также решить проблему доступа для маломобильного населения и отдыхающих, передвигаться которым в Железноводске сейчас трудно. "У нас очень сложный рельеф, везде ступени, нет инфраструктуры для колясочников. Реконструкция предусматривает дорожки и съезды для колясочников", - рассказал он.

"Все эти вопросы мы начинаем одновременно решать на средства курортного сбора", - говорит Моисеев.

Как будут собирать

Глава Железноводска отметил, что всего при имеющихся в здравницах города-курорта на отчетный период сбора 1,35 млн койко-мест, и при установленной величине курортного сбора по 50 рублей с человека в сутки, по оптимистичному сценарию, за восемь месяцев до конца 2018 года запланировано собрать порядка 34 млн рублей. Однако расходы планируются умеренные. "Расчеты ведем по консервативному сценарию, предполагающему получить 28,5 млн рублей только с организованных отдыхающих, без учета частного сектора", - рассказал он.

По его словам, санатории и пансионаты ведут строгую отчетность, и проблем с уплатой курортного сбора там пока не предвидится. С теми, кто сдает в аренду частное жилье, необходимо прорабатывать вопросы учета. "Ведем инвентаризацию частного сектора. Работаем совместно с налоговыми органами, с полицией, домовыми комитетами, управляющими компаниями. Сейчас на рынке частного найма наблюдается некое межсезонное затишье, к концу марта активизируем эти мероприятия", - рассказал Моисеев.

По его словам, около 400 квартир в городе сдаются отдыхающим регулярно. Учитывая, что обычно в каждую из них заезжает семья, состоящая из 3-4 человек, можно говорить примерно о 1,5 тыс. таких койко-мест, а это треть частного рынка съемных квартир в городе, который является реальным конкурентом санаториям.

Развернуть Кабинет галотерапии в Железноводской бальнеогрязелечебнице © Антон Новодережкин/ТАСС Кабинет галотерапии в Железноводской бальнеогрязелечебнице © Антон Новодережкин/ТАСС

"Из этих 400 квартир владельцы порядка 50 уже изъявили желание стать индивидуальными предпринимателями и тем самым автоматически соглашаются с условиями курортного сбора. Еще треть не хотят создавать ИП, мы им предлагаем услуги многофункциональных центров в качестве агента, который бы оформлял документы на сдачу квартиры в наем и уплачивал курортный сбор, а владельцам квартир перечислял деньги за минусом подоходного налога. Также есть примерно треть граждан, с которыми общего языка пока не нашли, но продолжаем работать", - рассказал мэр.

"Очевидно, что легализация этого бизнеса необходима, и общественность поддерживает, и управляющие компании, и старшие по подъездам заинтересованы… Надеемся, что по итогам этого года можно будет говорить о положительных результатах эксперимента по внедрению курортного сбора", - рассказал Моисеев.

О сборе

В июле 2017 года Государственная дума приняла закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В соответствии с постановлением федерального правительства ответственным за проведение эксперимента будет Министерство РФ по делам Северного Кавказа.

В октябре 2017 года правительство Ставрополья утвердило проект регионального закона "О фонде развития курортной инфраструктуры Ставропольского края", предусматривающего введение в регионе курортного сбора, все средства будут перечисляться в бюджеты городов-курортов. Эксперимент начнется 1 мая 2018 года в четырех городах-курортах Кавказских Минеральных Вод - Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Ессентуках. Как сообщалось ранее, на Ставрополье планируют установить ставку курортного сбора в размере 50 рублей в день с человека. Прогнозный объем поступлений с мая по декабрь 2018 года составит 181 млн рублей, всего же за пять лет планируется собрать почти 1,3 млрд рублей.