Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На юге России началась подготовка к весеннему паводку

В стране
30 марта, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Специалисты не прогнозируют серьезных подтоплений

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 30 марта. Первые подтопления весной 2018 года начались на Юге России: в Адыгее уже вводили локальные режимы ЧС, в Ростовской области из-за подтопления моста организовали лодочную переправу. В целом специалисты дают благоприятный прогноз по предстоящему весеннему паводку в большинстве южных регионов - серьезных подтоплений населенных пунктов не предвидится, однако предупреждают, что из-за интенсивного таяния снега и обильных осадков ситуация может измениться.

Подтопление мостов в Ростовской области

Для мониторинга паводковой обстановки главк МЧС в Ростовской области привлек беспилотные летательные аппараты и развернул гидрологические посты. Сейчас в области подтоплены четыре низководных моста в Мартыновском и Дубовском районах. В первом - местные власти организовали для жителей хуторов объездные пути, во втором районе работает лодочная переправа.

"Жители чувствуют себя нормально, у нас там все готово, там казаки, [сотрудники] МЧС, суточно дежурят, лодка, спасательные жилеты на всякий случай. Подъезжают, жителей перевозят в магазины, больницы. Там уже [уровень] воды падает", - рассказал ТАСС первый заместитель главы администрации Дубовского района Владимир Самошкин.

Местные власти обратили внимание на то, что ситуация с подтоплением этих мостов происходит ежегодно, поэтому в хуторах людей к такому развитию готовят и проводят учения. В целом по региону чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, этой весной не прогнозируют, лишь в некоторых районах уровень рек может подняться выше необходимых отметок. Как рассказал ТАСС заместитель начальника ростовского управления МЧС Игорь Грамматин, в случае неблагоприятного прогноза в зону подтопления могут попасть около 1,5 тыс. домов в 43 населенных пунктах региона.

"Основное - мы просим органы местного самоуправления обратить внимание на состояние гидротехнических сооружений. Потому что бывает, что они переполняются, и плотина разрушается", - сказал он, добавив, что "в этом году благоприятная обстановка по паводку", в прошлом году в некоторых районах вводился режим ЧС.

Резкий подъем рек в Адыгее

В Адыгее, где ежегодно в зоне подтопления оказывается более 80 населенных пунктов, из-за резкого подъема уровня рек в Гиагинском и Шовгеновском районах на этой неделе вводили кратковременный режим ЧС. Вода частично вышла из реки Фарс на пастбища, социальные объекты не пострадали. Спровоцировали подъем воды таяние снега и обильные осадки.

Сейчас уровень рек стабилизировался, однако жители должны быть готовы к возможному повторению ситуации: через территорию республики ожидается прохождение очередного циклона, который вновь принесет дожди, сообщила ТАСС заместитель руководителя Гидрометцентра Адыгеи Виктория Гусева.

Как пояснил замруководителя комитета ГО и ЧС республики Рашид Манапов, основная часть региона расположена в предгорной и горной местности, поэтому паводки в Адыгее возможны в любое время года. Наиболее опасный период - конец мая - начало июня, когда происходит интенсивное таяние снега в горах.

"Каким по сложности будет этот год с точки зрения паводковой ситуации, судить сейчас еще пока рано. Все зависит от снегозапаса в верховьях гор и совпадения процесса таяния снега с дождями в равнинной части республики <…> По предварительным прогнозам, в предгорье Адыгеи снега сейчас меньше, чем обычно, а в верховьях Лабы и Кубани - больше, чем обычно. Поэтому ситуация пока неоднозначна", - сказал собеседник агентства.

Сейчас в республике для своевременного прогнозирования паводков ведутся метеонаблюдения, организованы гидрологические наблюдения на гидропостах в верховьях реки Белой и на реке Курджипс.

Серьезных подтоплений не прогнозируют

Пик половодья и возможных подтоплений из-за затяжной зимы ожидается в Волгоградской области в традиционные сроки - во второй половине апреля - начале мая. "Все профильные ведомства ведут постоянный мониторинг паводковой ситуации, никакого катастрофического паводка в этом году не ожидается, даже несмотря на обилие снега и льда на малых реках", - отметил директор аварийно-спасательной службы Волгоградской области Илья Будиловский.

По данным областного управления МЧС, в регионе сформирована специальная группировка сил и средств, подготовлены мобильные пункты обогрева и пункты временного размещения.

В соседней Астраханской области общий объем весеннего паводка прогнозируется в объеме 114 кубических километров, что чуть больше среднего: серьезных подтоплений территорий не предвидится, при этом "большая" вода должна обеспечить хороший нерест рыбы.

"Ситуация меняется с каждым днем - то потепление, то понижение температур, при этом у нас в верховьях (северных районах) еще местами лежит снег и на водных объектах лед еще не до конца сошел. Поэтому сейчас давать прогноз по паводку преждевременно", - пояснил ТАСС заместитель руководителя службы природопользования и окружающей среды региона Сергей Крылов, подчеркнув, что подготовка к "большой" воде идет в обычном режиме.

Все зависит от осадков

Из-за малоснежной и теплой зимы на Кубани серьезного паводка не ожидается. "В горных районах на низких высотах снега нет, остается тот, который выше - он 70%-100% от нормы. Паводковая обстановка будет в большей степени зависеть от осадков, которые будут выпадать. По тому прогнозу, который есть, апрель близок к среднемноголетним значениям по температуре, осадков будет меньше нормы процентов на 10", - пояснил ТАСС представитель регионального гидрометцентра.

В городе Крымске Краснодарского края, где в 2012 году из-за рекордного за сотни лет ливня случилось наводнение и погибли более 150 человек, к противопаводковым мерам относятся более чем серьезно. Как рассказал ТАСС начальник управления ГО и ЧС Крымского района Владимир Дементьев, у отработана система оповещения, вода в местных водохранилищах заблаговременно сброшена, ведутся работы по дноуглублению и укреплению берегов рек, мосты заменяются на новые. В самом Крымске в русле протекающей через город реки Адагум строят железобетонный лоток, который позволит избежать заторов и увеличит пропускную способность русла.

"…Пока строительство приостановлено: ведется работа по переносу коммуникаций. Трубы много лет лежали на дне и не мешали, но после дноуглубительных работ стали помехой. Эту работу планируем завершить в 2018 году, сроки строительства лотка зависят от федерального финансирования", - пояснил Дементьев.

В Сочи паводки на горных реках характеризуются кратковременностью и большой интенсивностью подъема, здесь все также зависит от выпадения осадков, сообщила ТАСС заместитель начальника Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей Валентина Федорова. "По сведениям снеголавинного отряда Сочинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, высота снежного покрова в горах сейчас ниже средних значений за период наблюдений. Это позволяет сделать вывод о том, что в этом году половодье на реке Мзымта за счет таяния снега будет невысоким", - рассказала Федорова.

В Крыму, по информации управления МЧС по республике, прогноз по паводку благоприятный: зима в регионе была практически бесснежной, а среднесуточная температура воздуха "не обеспечила образования устойчивого ледяного покрова на водных объектах". Крымские спасатели организовали мониторинг состояния русел рек, мелиоративных и дренажных систем, а также гидротехнических сооружений.

"Специалисты МЧС находятся в постоянной боевой готовности к оперативному реагированию на различные чрезвычайные происшествия, в том числе и ликвидации угрозы ЧП, связанных с весенним пропуском паводковых вод, и обильным выпадением осадков", - рассказали в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Адыгея Краснодарский край Ростовская область Астраханская область Волгоградская область
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
2
Песков: Трамп не говорил Путину о готовности США выиграть гонку вооружений
3
В МИД РФ вызвали послов западных стран
4
Начальник инспекции стройнадзора стала седьмым фигурантом дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
5
СК задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
6
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
7
СМИ: Чехия экстрадировала обвиняемого в хакерских атаках россиянина в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники