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Пиковый период паводка на Ставрополье прогнозируют на конец весны

В стране
30 марта, 14:56 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 30, марта. /ТАСС

В минприроды региона пояснили, что подъем уровня воды в реках связан с таянием снега на Ставрополье и обильными осадками

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СТАВРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Специалисты прогнозируют пиковый период паводка в Ставропольском крае на май и начало июня. Об этом журналистам сообщил в пятницу министр природных ресурсов региона Андрей Хлопянов. В марте уровни воды в реках края уже повышались, но не достигли неблагоприятных отметок.

"Пиковый момент прогнозируется у нас на май - начало июня. В эти месяцы начинается таяние снега [в горах], мы получаем наибольшую приточность от наших соседей: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Если к этому добавляются осадки на территории края, начинается резкий подъем уровня воды в реках", - сказал он.

В марте на территории края фиксировался подъем уровня воды в реках. Как поясняют в министерстве, это вызвано таянием снега на Ставрополье и обильными осадками - в этом месяце их количество местами в пять раз превысило норму. В ближайшие дни метеорологи также прогнозируют возможное повышение уровней воды.

"По данным на сегодняшнее утро, уровни рек понизились. У нас основной сигнал шел по реке Калаус в районе города Светлограда, там на утро уровень реки понизился на 2 метра 40 сантиметров. В результате выпадения последних осадков, естественно, будут скачки, но они отслеживаются", - отметил Хлопянов.

По словам министра, на телефоны горячих линий различных министерств регулярно поступают звонки от населения с просьбой пояснить ситуацию. "Мониторинг шел и до этого, но мы поняли, что нужно проводить информирование населения, создана мобильная группа, объезжаем наиболее проблемные участки, объясняем ситуацию и отвечаем на все вопросы", - пояснил глава министерства.

Как сообщалось, весной 2017 года на Ставрополье за короткий период выпало рекордное количество осадков. Подъем уровня воды в реках привел к паводку, в пиковый период которого в девяти муниципалитетах края было подтоплено более 1,7 тыс. домов, более 2,3 тыс. человек пришлось отселить в целях безопасности.

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