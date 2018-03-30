Пензенские депутаты расширили возможности для возврата дольщикам вложенных средств

ПЕНЗА, 30 марта. /ТАСС/. Заксобрание Пензенской области утвердило в пятницу поправки в региональный закон о господдержке обманутых дольщиков, которые уточняют порядок возврата дольщикам вложенных средств и права застройщиков, взявших на себя завершение проблемных домов, передает корреспондент ТАСС.

Региональный закон о господдержке граждан, пострадавших от действий застройщиков, приняли 31 августа 2017 года. В соответствии с ним компаниям, которые согласились на завершение проблемных домов, могли предложить земельные участки по льготной цене.

Поправки, принятые Заксобранием, расширяют возможности решения проблемы, сообщил журналистам в пятницу председатель правительства Пензенской области Николай Симонов. "Мы предусматриваем, что новый застройщик может предлагать по согласию с обманутыми дольщиками квартиры в других своих домах. Мы допускаем, что для решения проблемы с достройкой дома в одном муниципальном образовании земельные участки могут предоставляться в другом районе. Цель одна - расширить возможности для скорейшего решения этой проблемы", - сказал Симонов.

По его словам, в Пензенской области насчитывается 1 тыс. 476 обманутых дольщиков.

Ранее сообщалось, что в регионе есть проблемы с завершением шести многоквартирных домов. Пять из них не смогла до конца возвести компания "Пензастрой", которая с октября 2017 года находится в процедуре наблюдения, еще один - компания "Декор-Трейд", гендиректора которой подозревают в мошенничестве с деньгами дольщиков. В ноябре 2017 года определили пять компаний, которые займутся завершением строительства долгостроев. Власти региона готовы предложить застройщикам, которые завершат чужие долгострои, земельные участки на льготных условиях общей стоимостью более 1 млрд рублей.