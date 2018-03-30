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Всемирный Фонд дикой природы премирует за достоверную информацию о леопардах

В стране
30 марта, 19:05 UTC+3 МАЙКОП /Корр. ТАСС, Оксана Гамзаева

Фото следов необходимо предоставлять в масштабе, и по возможности нужно отследить цепочку следов, ширину шага хищника

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МАЙКОП, 30 марта. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Предоставленная населением достоверная информация о выпущенных летом прошлого года на территорию Кавказского государственного природного биосферного заповедника переднеазиатских леопардах Ахуне и Кили оценена Всемирным Фондом дикой природы в 1,5 тыс. рублей, сообщил в пятницу ТАСС заместитель руководителя заповедника по научной работе Николай Ескин.

"Всемирный Фонд дикой природы премирует человека, предоставившего достоверную информацию о переднеазиатском леопарде. Вознаграждение в размере полторы тыс. рублей за предоставленные фотографии самцов Кили и Ахуна, их следов можно без бюрократических проволочек получить как в самом Фонде, так и у руководства заповедника. Эту премию уже получила жительница поселка Хамышки Адыгеи", - сказал он.

У ученых есть данные, что самцы леопарда Кили и Ахун находятся в заповеднике на территории республики и Краснодарского края. Следы Ахуна заметили в районе метеостанции Джуга в Адыгее, где хищник предположительно сформировал свой участок обитания. Зафиксированы туристами, в частности, в долине реки Большой Сахрай и следы второго самца - Кили. Но это только предположения, поскольку "документы у леопардов никто не проверял", поясняет Ескин.

Замруководителя заповедника уточнил, что след леопарда из-за его размера сложно спутать со следом любого другого животного семейства кошачьих. Фото следов ученым необходимо предоставлять в масштабе, положив рядом, например, спичечный коробок. Также по возможности нужно отследить цепочку следов, ширину шага хищника.

"Ахун и Кили сфотографированы, конфигурация пятен у них индивидуальна, как отпечатки пальцев у человека. Месяца через полтора мы изучим информацию с недавно выставленных специально для слежки за леопардом фотоловушек, сопоставим и поймем, кто есть кто. А пока мы рады будем любой информации от населения, которая поможет нам пополнить беспрецедентный опыт восстановления популяции леопарда. Мы поймем, как ведут себя животные, как они встраиваются в экологическую нишу, определим механизмы поведения и взаимоотношений между животными и окружающей средой", - отметил собеседник агентства.

В 2005 году специалисты WWF России и Российской Академии наук разработали программу восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства, с 2009 года ее поддерживает президент России Владимир Путин. Первых леопардов - Ахуна, Викторию и Кили - выпустили в Кавказском биосферном заповеднике в июле прошлого года, самка Виктория в январе этого года погибла. Это только первые шаги по созданию новой популяции: на Северном Кавказе должно быть не менее 50 леопардов.

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