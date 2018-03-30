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В предгорном районе КЧР построят физкультурно-оздоровительный комплекс

В стране
30 марта, 20:06 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 30, марта. /ТАСС

Строительство планируют завершить до конца года

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ЧЕРКЕССК, 30 марта. /ТАСС/. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с универсальным игровым залом началось в районном центре Усть-Джегута Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"На строительстве ФОК в одном из предгорных районов Карачаево-Черкесии начаты работы по устройству фундамента здания. Завершить строительство планируется до конца года. Возведение ФОК ведется по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", - уточнили в пресс-службе.

Площадь ФОК составит более 1 тыс. кв. м. Это будет двухэтажное здание из металлического каркаса, наружную отделку выполнят по системе вентилируемых фасадов. В комплексе разместят универсальный игровой зал, тренажерный зал, отдельный зал для силовой подготовки, раздевалки с душевыми, кабинеты для врача и тренеров, административные помещения.

По данным министерства спорта и физической культуры КЧР, в начале марта современный ФОК открылся в ауле Малый Зеленчук Хабезского района. В этом году, кроме ФОК в Усть-Джегутинском районе, начнется строительство универсальной спортивной площадки в ауле Кумыш Карачаевского района и футбольного поля в ауле Эрсакон Адыге-Хабльского муниципального образования.

За последние шесть лет в Карачаево-Черкесии построили и реконструировали более 50 спортивных объектов. С 2011 года количество жителей республики, систематически занимающихся физкультурой и спортом, увеличилось с 11% до 35% от численности населения КЧР.

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