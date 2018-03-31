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Кадыров: власти Чечни готовы заняться строительством дороги в Грузию

В стране
31 марта, 2:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Глава региона также добавил, что предстоит завершить строительство участков автомобильной дороги М-29 "Кавказ" в обход Гудермеса, Аргуна и Грозного

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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики готовы заняться строительством дороги в Грузию, сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, в Минэкономразвития РФ представлены четыре крупных проекта, которые готово реализовать руководство республики.

"Речь идет о строительстве скоростной железнодорожной магистрали, завершении восстановления второго этапа аэропорта в Грозном. Также нам предстоит завершить строительство участков автомобильной дороги М-29 "Кавказ" в обход г. Гудермеса, Аргуна и Грозного. Еще одним масштабным проектом может стать заявка на строительство дороги на Грузию", - написал Кадыров по итогам встречи с председателем правительства Чеченской Республики Абубакаром Эдельгериевым.

Как отметил глава региона, в рамках встречи обсуждались механизм реализации второго этапа строительства горнолыжного курорта "Ведучи" и ход осуществления проекта инновационно-строительного технопарка "Казбек".

Эдельгериев также сообщил Кадырову, что заинтересованность в строительстве и модернизации цементного завода в Чечне проявил инвестиционный фонд из Абу-Даби.

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