Энергоблок Ленинградской АЭС остановят на капитальный ремонт до конца июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Энергоблок номер 2 Ленинградской атомной электростанции остановят для капитального ремонта до конца июля, сообщили в пресс-службе АЭС.

"31 марта до конца июля полностью разгрузят для капитального ремонта энергоблок № 2", - говорится в сообщении.

Вечером 23 марта на станции также остановили первый энергоблок на плановый ремонт, который продлится до конца июня. "Основная часть работ на обоих блоках будет связана с продолжением программы восстановления ресурсных характеристик реакторной установки", - отметили в пресс- службе станции.

Ленинградская АЭС расположена в 40 километрах от Санкт-Петербурга, у города Сосновый бор в Ленинградской области. Она оснащена четырьмя атомными реакторами суммарной мощностью 4 тыс. мегаватт.