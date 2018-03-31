Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Железноводске стартовал фестиваль горного бега "Крокусы Бештау"

В стране
31 марта, 11:52 UTC+3 ЖЕЛЕЗНОВОДСК ЖЕЛЕЗНОВОДСК 31, марта. /ТАСС

Соревнования продлятся до конца дня

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 31 марта. /ТАСС/. Около 200 спортсменов со всей страны собрались в субботу в Железноводске на XIX Всероссийском фестивале горного бега вверх "Крокусы Бештау", передает корреспондент ТАСС.

"Выйдут на старт всего около 200 человек из разных регионов. <...> Много перспективной молодежи, высокий уровень", - рассказал корреспонденту ТАСС главный судья соревнований, председатель Комитета горного бега ВФЛА Борис Вязнер.

Открытие состоялось на площади железнодорожного вокзала Железноводска, сразу за которым начинается несколько соревновательных трасс. Профессионалы и любители горного бега готовы показать высокие результаты, несмотря на не очень благоприятную погоду. "Трасса сложная, к тому же, погода по-весеннему переменчивая, вчера были осадки, и сегодня на горе Бештау, по которой проходят основные участки трассы, лежит снег", - рассказал Вязнер.

Возраст участников варьируется от 14 до 45 лет, мужчинам и женщинам предстоит состязаться по трем возрастным категориям. По словам организаторов, в этом году чемпионату исполняется 19 лет, и за это время в нем приняли участие несколько десятков тысяч бегунов из Алтайского края, Костромы, Москвы, Санкт-Петербурга, республик Северного Кавказа и Краснодарского края и других субъектов федерации. "А спортсмены республик Удмуртия и Саха-Якутия, Ямало-Ненецкого автономного округа участвуют в чемпионате ежегодно", - рассказали в оргкомитете соревнований.

Для каждой возрастной категории разработан маршрут определенной сложности, большинство из них ведет на главную вершину пятиглавой горы Бештау, высотой 1098 м над уровнем моря. Наиболее сложный маршрут - у мужчин, в рамках Чемпионата России, от железнодорожной станции Бештау до вершины горы Бештау, его протяженность составляет 11880 м, а перепад высот - 142 м. Бегунам необходимо обойти Малый Бештау по кольцевой дороге, и далее через седловину напрямую подняться на вершину Бештау Главная. "Самая сложная трасса - от Бештау до Бештау, там заявилось у мужчин более полусотни участников", - рассказал Вязнер.

Соревнования продлятся до конца дня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Якутия Удмуртия Алтайский край Северный Кавказ Санкт-Петербург Краснодарский край Костромская область Ставропольский край Ямало-Ненецкий автономный округ
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК предъявил обвинение экс-начальнице кемеровского госстройнадзора по делу о пожаре в ТЦ
2
Командир самолета "Аэрофлота" рассказал, что искали британские службы на борту
3
Глава госстройнадзора Кузбасса, не запретив работу ТЦ, могла действовать в интересах сына
4
Порошенко убежден, что дело Скрипаля будет иметь последствия для "Северного потока - 2"
5
МИД: для паритета с РФ британцам понадобится сократить дипмиссию примерно на 50 человек
6
Экс-начальницу госстройнадзора Кузбасса арестовали по делу о пожаре в ТЦ в Кемерове
7
Посол РФ увидел связь между делом Скрипаля, смертью Глушкова и досмотром самолета в Хитроу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники