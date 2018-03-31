Магазин с атрибутикой ЧМ-2018 открылся в Ростове-на-Дону

31 марта 2018. Ростов-на-Дону. Во время открытия официального магазина с атрибутикой чемпионата мира по футболу 2018 года © Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 марта. /ТАСС/. Официальный магазин с атрибутикой чемпионата мира по футболу 2018 года открылся в Ростове-на-Дону, передает корреспондент ТАСС. В церемонии открытия принял участие бывший нападающий сборной Исландии Эйдур Гудьонсен, представители Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета "Россия-2018".

"Это первое место, которое я посетил [в России], - сказал Гудьонсен во время открытия. - Мне очень все нравится, много дружелюбных лиц. Раздам столько автографов, сколько люди захотят".

Также на открытии присутствовал бывший футболист сборной России, посол чемпионата мира Дмитрий Кириченко. Он рассказал журналистам, что собирается вернуться в магазин в более спокойный день, чтобы присмотреть себе сувениры. "Достаточно много интересного, надо в более спокойный день зайти", - отметил он, добавив, что чем ближе турнир, тем больше ярких и интересных событий проходит в городах-организаторах.

Первый магазин в Ростове-на-Дону расположился в центре города на улице Большая Садовая рядом с памятником Ленину. В магазине продаются официальные мячи, футболки, рюкзаки, спортивная форма, канцелярские принадлежности и различная сувенирная продукция с символикой чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что ФИФА и оргкомитет "Россия-2018" планируют открыть от трех до пяти официальных магазинов с атрибутикой чемпионата мира в каждом городе, который будет принимать матчи турнира. Кампанию по открытию магазинов планируют завершить в мае. Открытие первого в России официального магазина с атрибутикой ЧМ-2018 состоялось в декабре в "Центральном детском магазине на Лубянке" в Москве.

Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. В Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов-Арена" состоятся пять матчей. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).