Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Массовое отключение света в Краснодаре помогло выявить недочеты в работе торговых центров

В стране
31 марта, 13:09 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 31, марта. /ТАСС

По словам первого заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко, после аварии в соцсетях появились сообщения о том, что посетителям ТЦ во время отключения было сложно выйти из зданий

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 31 марта. /ТАСС/. Произошедшее накануне отключение электроснабжения в Краснодаре, оставившее без света почти 70 тыс. человек, помогло выявить ряд недочетов в системах безопасности торговых и развлекательных центров. Чтобы их устранить, будут доработаны требования к ТЦ и проведены дополнительные учения, сообщил ТАСС первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко.

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером из-за аварии на подстанции в Краснодаре без света остались несколько микрорайонов - около 68 тыс. человек. Электроснабжение восстановили через несколько часов. После этого в социальных сетях появились сообщения о том, что посетителям торговых комплексов во время отключения было сложно выйти из зданий.

Смотрите также
Тушение пожара в торговом центре "Адмирал" в Казани

Крупные пожары с жертвами в торговых центрах РФ. Досье

"Уже отреагировали на ситуацию, в том числе благодаря сообщениям в соцсетях, потому что вчерашнее отключение показало, что недочеты есть, и это неправильно, их надо устранять. Естественно, должны быть на случай отключений автономные источники питания, фонари. Будут проводить дополнительную работу с сотрудниками ЧОП, проводить инструктажи - как вести себя при нештатных ситуациях такого рода. Потому что охрана порядка - это не только смотреть, чтобы не было драк и краж; в случае какой-то непредвиденной ситуации охрана должна быть в состоянии помочь людям, вывести их из здания", - сказал Алексеенко.

Он заявил, что проверки и учения будут идти на каждом объекте до тех пор, пока не удастся устранить все недочеты. Это коснется и новых требований, включенных в перечень после произошедшей в пятницу аварии на сетях. Уже составлен график дополнительных учений.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта в здании торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. После трагедии в Кемерове губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проверить безопасность всех торговых и развлекательных центров в крае, сейчас в них проходят инспекции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Персоны
Кондратьев, Вениамин Иванович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Потерявший семью при пожаре в Кемерове показал в Instagram видео с эвакуацией из ТЦ
2
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Польше
3
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
4
Совладельца компании "Сумма" Магомедова доставили в суд для избрания меры пресечения
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
Захарова не исключает причастности британских спецслужб к делу Скрипаля
7
СМИ: власти РФ высылают из Москвы двух немецких военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники