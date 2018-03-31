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Достройку реплики судна Петра I "Полтава" завершат в начале 2019 года

В стране
31 марта, 15:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, марта. /ТАСС

В мае этого года корабль планируют спустить на воду

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Работы по достройке копии линейного корабля времен Петра I "Полтава", которую строят на одноименной исторической верфи в Санкт-Петербурге, будут продолжаться около восьми месяцев после спуска судна на воду, сказал главный строитель проекта Михаил Плеханов в субботу на торжественной церемонии установки последней доски наружной обшивки исторического судна.

Спуск корабля на воду планируют в мае 2018 года, уточнили в пресс-службе верфи, таким образом работы завершат в начале 2019 года.

"Порядка восьми месяцев [корабль] будет достраиваться [после спуска на воду]. На время достройки будем находиться прямо здесь [на исторической верфи на севере Санкт-Петербурга] - здесь будем спускаться и здесь будем достраиваться. После спуска - начинка корпуса системами, отделка внутренних помещений, хотя здесь отделки не так много - укладка балласта, установка пушек, мачтового вооружения", - сказал Плеханов.

На торжественной церемонии также присутствовал главнокомандующий Военно-Морского флота РФ Владимир Королев. "Сегодня мы присутствуем на уникальном мероприятии, как для Санкт-Петербурга, так и для Военно-Морского флота России. Мы с восхищением смотрим на результаты работы наших корабельных мастеров, историков Военно-Морского флота и имеем возможность переместиться на три века назад, во времена славных дел нашего великого императора Петра I", - сказал он, выступая на церемонии.

Проект "Полтава" ставит своей задачей воссоздание линейного корабля Полтава, построенного в 1712 году. В его проектировке и строительстве лично принимал участие Петр I. Это судно стало первым полноценным линейным кораблем Балтийского флота, построенным на адмиралтейских верфях.

Строительство реплики корабля ведется на специально созданной на севере Санкт-Петербурга верфи по технологиям XVIII века. После завершения строительства судно станет музеем, в настоящий момент на верфь, где строится корабль, также проводятся экскурсии.

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Королев, Владимир Иванович
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