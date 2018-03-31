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В Крыму в ближайшие часы ожидают ветер до 25 м/с

В стране
31 марта, 15:57 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта./ТАСС

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности при непогоде

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Сильный южный ветер до 25 м/с ожидают в течение ближайших часов и в течение суток 1 апреля в Крыму, сообщает в субботу главное управление МЧС по региону.

"В ближайшие 2-3 часа 31 марта и течение суток 1 апреля в Крыму ожидается очень сильный южный ветер 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности при непогоде, в частности закрепить слабоукрепленные конструкции, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи.

О возможных перебоях в работе информирует компания "Морская дирекция" - оператор Керченской паромной переправы, основной транспортной, связывающей Крымский полуостров с остальной Россией.

"Первого апреля прогнозируется увеличение скорости ветра до 17-19 м/с. Работа Керченской паромной переправы будет осуществляться по фактическим погодным условиям", - говорится в сообщении.

В настоящее время на полуострове солнечно, без осадков, температура воздуха плюс 20 градусов.

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