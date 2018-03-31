Тысячи человек посетили Парк футбола в Ростове-на-Дону в первый день работы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 марта. /ТАСС/. Парк футбола чемпионата мира 2018 года в Ростове-на-Дону, который открылся на два дня в центре города, в первый день работы посетили около 5 тыс. гостей. Бывший нападающий сборной Исландии Эйдур Гудьонсен и посол ЧМ-2018 Дмитрий Кириченко раздали сотни автографов, а официальный талисман турнира волк Забивака делал со всеми селфи.

Парк чемпионата мира в Ростове-на-Дону находится в историческом и культурном центре города - на Театральной площади, ее украшает 72-метровая стела со скульптурой крылатой богини победы Ники. На площади также расположен ансамбль фонтанов и Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького. По данным регионального правительства, площадь вмещает более 25 тыс. человек. Парк открыт 31 марта и 1 апреля с 12:00 до 20:00 по местному времени.

Главными гостями открытия парка стали бывший нападающий сборной Исландии Эйдур Гудьонсен и посол ЧМ-2018, бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко. Сразу после открытия Гудьонсен и Кириченко осмотрели парк и испытали на себе все виды футбола, представленные здесь.

В первую очередь футболисты решили сразиться с роботом-вратарем. Робокипер реагирует на мяч быстрее любого вратаря в мире благодаря специальной камере и датчикам, заявили организаторы. Раньше ему пытались забить форварды Лионель Месси и Неймар, однако им это удалось не сразу.

Для Гудьонсена и Кириченко эта задача также оказалась сложной. Футболисты уже после игры сказали журналистам, что не ожидали, что робот такой сильный. Гудьонсен пошутил, что отомстит роботу. "Немного стыдно признаться, не смог забить гол робокиперу, но я ему отомщу", - сказал, шутя, экс-нападающий сборной Исландии.

Ничья в футболе на теннисном столе

Затем спортсмены сыграли в разновидность футбола на теннисном столе - текбол (Teqball). Игра представляет из себя настольный теннис, только с мячом, подавать который можно всеми частями тела, кроме рук. Задача - перекинуть мяч на половину стола противника, как в теннисе. Игра идет до 12 очков, столы напоминают теннисные, но немного модифицированы: скруглены вниз углы.

После двух подач встреча между Гудьонсеном и Кириченко завершилась вничью. Игра собрала много зрителей, в основном теннисный стол окружили юные футболисты, которые хотели посмотреть за своими кумирами. Каждый из нападающих за свою карьеру забил по 200 мячей.

Также в парке был аттракцион "Быстро пас!", где можно отработать реакцию и точность подачи: игроки выходят на середину поля и забивают мяч в квадраты, где загорается лампочка. И у детей, и у взрослых на втором месте после робокипера по популярности, судя по очереди, была эта площадка.

"Приходят начинающие футболисты, показывают неплохой результат. Вот, например, 16 попаданий было у мальчика, а ему около восьми лет всего", - рассказал ТАСС координатор площадки, ростовский студент Александр.

Фото с Забивакой и мяч на память

По парку на протяжении дня гулял талисман чемпионата мира волк Забивака, к которому, также как и к Гудьонсену и Кириченко, выстраивалась очередь за фото. Кроме того, здесь установили скульптуру талисмана, с которой полным составом сфотографировались студенты - будущие полицейские.

В парке можно было приобрести сувениры с официальной символикой, что сделал 69-летний житель Ростова-на-Дону Владимир Коновченко - купил внучке мяч на память. Он пришел сюда в свой день рождения со всей семьей, сказал, что таким образом хочет приобщить внучку к культуре футбола.

"Я привел внучку, бабушку, дочку, зятя - мы решили флешмоб устроить, я их тут фотографирую. Внучка идет на футбол, чтобы она знала, что чемпионат проходит у нас. Купил внучке мяч, вдруг повезет, исландцы распишутся или наши во время чемпионата, ну, а если нет - то мяч на память", - поделился с корреспондентом ТАСС своими ожиданиями от предстоящего чемпионата мира Владимир Коновченко.

Также в парке представили площадку для фристайла, где уличные футболисты показывали свое мастерство. Один из них, Линар Газнанов из Казани, рассказал ТАСС, что его вместе с другом пригласили ездить по городам, где будут проходить матчи чемпионата, и знакомить жителей страны с фристайлом.

"Мы ходим по всему парку, показываем трюки - на голове, стоя, сидя. Футбольный фристайл - это как вид спорта. Мы сами из Казани, нас пригласили выступать по городам, где будет проходить чемпионат мира", - пояснил он.

Кроме того, гости парка могли получить сувенирную аккредитационную карту со своей фотографией и выиграть специальные призы - мячи, ответив на вопросы ведущего о футболе.

О чемпионате и парке

Начиная с 24 марта по выходным дням на открытых площадках городов чемпионата мира 2018 года открывается фестиваль, посетители которого могут поучаствовать в конкурсах с призами, посоревноваться в знании истории футбола и чемпионатов мира, развлечься на футбольных аттракционах, узнать все о скором турнире, сфотографироваться с официальным талисманом турнира волком Забивакой и пообщаться с легендами мирового футбола.

Также фестивали пройдут в Волгограде (7-8 апреля), Саранске (14-15 апреля), Самаре (21-22 апреля), Екатеринбурге (29-30 апреля), Казани (5-6 мая), Нижнем Новгороде (12-13 мая), Санкт-Петербурге (19-20 мая) и Калининграде (2-3 июня). В Москве парк будет находиться на Красной площади и будет работать на протяжении всего турнира с 17 июня по 15 июля.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. На стадионе "Ростов-Арена", построенном специально к ЧМ-2018, состоятся пять матчей. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).