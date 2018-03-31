Власти Таганрога назвали вымыслом сообщения о попадании стоков канализации в питьевую воду

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 марта. /ТАСС/. Канализационные стоки в Таганроге Ростовской области не попали в питьевую воду, информация об этом в различных мессенджерах и соцсетях является вымыслом, сообщила в субботу пресс-служба горадминистрации.

Ранее в этот день жители Таганрога получили сообщения на телефоны и в соцсетях утверждалось, что случилось попадание канализационных стоков в водопровод с питьевой водой после обрушения в пятницу грунта и сводов железобетонного коллекторного трубопровода. После этого мэрия не рекомендовала жителям ловить рыбу в прилегающей акватории. Сейчас ведутся работы по недопущению выхода канализационных стоков на поверхность почвы, водоснабжение в городе не прекращено.

"Сегодня многие жители Таганрога получили сообщения на телефоны и в личных сообщениях в социальных сетях о том, что якобы в питьевую воду попали канализационные стоки. Администрация города информирует: в дома поступает очищенная вода, не представляющая опасности для жизни и здоровья населения. Рассылка о зараженной питьевой воде является фейковым вбросом", - говорится в сообщении администрации города на официальном сайте.

По данным пресс-службы администрации, в городе в связи с многочисленными провалами земли над аварийным канализационным коллектором ввели режим чрезвычайной ситуации. Обнаружено уже восемь прорывов коллектора. Срок службы полуторакилометрового коллектора, построенного еще в 70-х годах, вышел в начале 2000-х годов. Сейчас коммунальным службам приходится срочно латать прорывы, но требуется реконструкция.

Как сообщал ранее министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, ремонт аварийного коллектора в Таганроге может потребовать от 180 млн до 400 млн рублей.