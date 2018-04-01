В Благовещенске загорелся импровизированный мемориал жертвам пожара в Кемерове

ТАСС, 1 апреля. Стихийный мемориал жертвам пожара в Кемерове загорелся ночью на центральной площади в Благовещенске, возгорание оперативно потушили. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь ГУ МЧС России по Амурской области Денис Долинин.

"В 01:21 местного времени (19:21 мск субботы) поступило сообщение о возгорании, прибыли пожарные, за три минуты справились с огнем. Там оставались игрушки, часть была вывезена, а оставшаяся загорелась. Это произошло из-за горящих свечей, пламя которых ветром перекинулось на игрушки", - сообщил собеседник агентства.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, произошел 25 марта. По всей стране прошли акции памяти жертв трагедии, люди приносили на импровизированные мемориалы в своих городах цветы, детские игрушки, свечи и выпускали в небо белые воздушные шары.