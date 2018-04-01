Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый частный трамвай "Чижик" в Петербурге начал брать плату за проезд

В стране
1 апреля, 10:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, апреля. /ТАСС

Стоимость проезда составит 40 рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Плату за проезд начали взимать в первом частном трамвае "Чижик", который перевозит пассажиров в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Первый месяц работы трамвай осуществлял перевозку бесплатно, об этом сообщается в официальной группе "Чижика" в социальной сети "Вконтакте".

Сроки запуска трамвая неоднократно переносились, перевозку пассажиров "Чижик" начал 7 марта, однако не все сопутствующие работы были завершены. Как ранее сообщал губернатор города Георгий Полтавченко, перенос сроков связан с недоработками со стороны не только концессионера, но и городских структур, задержавших выделение земельных участков. Сейчас подрядчик завершает работы по благоустройству трамвайной сети остановками, которую планирует завершить в мае, и ведет подготовительную работу к озеленению прилегающих территорий.

Смотрите также

Павильоны на остановках первого частного трамвая "Чижик" в Петербурге появятся в мае

В первом частном трамвае "Чижик" в Петербурге лопнули стекла

Первый частный трамвай "Чижик" в Петербурге начал перевозить пассажиров

"С 1 апреля проезд в трамвае станет платным. Стоимость проезда - 40 рублей (аналогична цене в городском наземном транспорте - прим. ТАСС). Оплатить поездку можно будет любым удобным для пассажира способом: купив билет за наличные в автоматах, которые расположены в первой и последней секциях трамвая, воспользовавшись "Подорожником", приложив к валидатору платежную карточку системы Mastercard PayPass, VISA payWave или МИР, при помощи смартфона, поддерживающего платежи Apple Pay или Android Pay", - сказано в сообщении.

Трамвай "Чижик" - первый проект, реализованный по схеме государственно-частного партнерства между администрацией города и Транспортной концессионной компанией, который подписали весной 2016 года.

Проект предусматривает строительство трамвайных путей с покрытием, обеспечивающим практически бесшумных ход по четырем маршрутам, которые возводятся в несколько этапов генеральным подрядчиком компанией "ЛСР Строй" (входит в Группу ЛСР). Всего планируется закупить более 20 вагонов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Персоны
Полтавченко, Георгий Сергеевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первая политическая жертва "Зимней вишни": ушел губернатор Кемеровской области
2
Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Тулеева
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Тулеев обратился к Путину с просьбой об отставке
5
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
6
"Сумма" хищения в 2,5 млрд рублей для Зиявутдина Магомедова
7
Десять лучших шуток от российских дипломатов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники