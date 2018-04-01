Первый частный трамвай "Чижик" в Петербурге начал брать плату за проезд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Плату за проезд начали взимать в первом частном трамвае "Чижик", который перевозит пассажиров в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Первый месяц работы трамвай осуществлял перевозку бесплатно, об этом сообщается в официальной группе "Чижика" в социальной сети "Вконтакте".

Сроки запуска трамвая неоднократно переносились, перевозку пассажиров "Чижик" начал 7 марта, однако не все сопутствующие работы были завершены. Как ранее сообщал губернатор города Георгий Полтавченко, перенос сроков связан с недоработками со стороны не только концессионера, но и городских структур, задержавших выделение земельных участков. Сейчас подрядчик завершает работы по благоустройству трамвайной сети остановками, которую планирует завершить в мае, и ведет подготовительную работу к озеленению прилегающих территорий.

"С 1 апреля проезд в трамвае станет платным. Стоимость проезда - 40 рублей (аналогична цене в городском наземном транспорте - прим. ТАСС). Оплатить поездку можно будет любым удобным для пассажира способом: купив билет за наличные в автоматах, которые расположены в первой и последней секциях трамвая, воспользовавшись "Подорожником", приложив к валидатору платежную карточку системы Mastercard PayPass, VISA payWave или МИР, при помощи смартфона, поддерживающего платежи Apple Pay или Android Pay", - сказано в сообщении.

Трамвай "Чижик" - первый проект, реализованный по схеме государственно-частного партнерства между администрацией города и Транспортной концессионной компанией, который подписали весной 2016 года.

Проект предусматривает строительство трамвайных путей с покрытием, обеспечивающим практически бесшумных ход по четырем маршрутам, которые возводятся в несколько этапов генеральным подрядчиком компанией "ЛСР Строй" (входит в Группу ЛСР). Всего планируется закупить более 20 вагонов.