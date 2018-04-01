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МЧС предупредило об ожидаемых в Крыму сильных дождях, грозах и граде

В стране
1 апреля, 13:09 UTC+3

Также прогнозируется усиление ветра до 17-22 м/с

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Сильные дожди, грозы, град и усиление ветра ожидаются в Крыму в понедельник, 2 апреля, сообщает в воскресенье Главное управление МЧС по региону.

"В связи с прохождением активного холодного фронта атлантического циклона 2 апреля в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности: по возможности не выходить на улицу, оставаясь в квартире или на работе, на улицах держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи.

Сейчас на полуострове переменная облачность, без осадков, температура воздуха плюс 21 градус, юго-восточный с переходом на южный ветер скоростью до 12-13 м/с.

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