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В Иванове построят новую станцию очистки сточных вод

В стране
2 апреля, 10:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Стоимость проекта составит 2,5 млрд рублей

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ТАСС, 2 апреля. Новый узел биологической очистки сточных вод построят в Иванове к весне 2020 года. Стоимость очистных сооружений - почти 2,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На сумму 2,47 млрд рублей построят узел биологической очистки. Работы планируется завершить в течение 24 месяцев - до конца марта 2020 года. Реконструкция не повлияет на платежи жителей города Иванова. Проект позволит снизить антропогенную нагрузку на реку Уводь, улучшить качество очистки сточных вод и довести его до нормативов, соответствующих рыбохозяйственной категории водного объекта", - уточнили в пресс-службе.

Финансирование будет осуществляться за счет средств Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в рамках трехстороннего контракта между Министерством строительства и ЖКХ РФ, администрацией города Иванова и генеральным подрядчиком - компанией TAHAL Consalting Engieneers Ltd, который был подписан 30 марта в Москве.

"Проект позволит улучшить качество воды, а значит и качество жизни ивановцев. Кроме того, проект будет способствовать улучшению экологической ситуации в городе Иванове, но позитивный эффект будет и для водоемов Волжского бассейна", - цитирует пресс-служба врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.

Как пояснили ТАСС в правительстве, нынешние очистные сооружения построили в 1970-х годах.

"К 2020 году город Иваново получит полностью обновленные и модернизированные очистные сооружения", - добавили в пресс-службе.

По данным правительства региона, возведение очистных сооружений - это второй этап сотрудничества Ивановской области с МБРР.

Первый стартовал в 2012 году, в рамках него реализовано три проекта на общую сумму более 1,2 млрд рублей: реконструированы канализационные очистные сооружения в деревне Богданиха, установлена автоматизированная беспроводная система сбора и обработки данных учета и контроля холодного водоснабжения города Иванова, а также автоматизированная система управления технологическими процессами узла метантенков, то есть брожения жидких органических отходов с получением метана.

С 2009 года реализуется совместный проект правительства РФ и МБРР "Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России". Для участия в нем отобрали 10 муниципальных образований: Братск, Тула, Набережные Челны, Чебоксары, Новокуйбышевск, Нефтеюганск, Волжский, Саранск, Оренбург, Иваново.

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Персоны
Воскресенский, Станислав Сергеевич
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