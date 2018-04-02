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Более 400 саперов приступили к разминированию в горах Чечни и Ингушетии

В стране
2 апреля, 10:22 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 2, апреля. /ТАСС

В этом году саперы Южного военного округа очистят около 1,5 тыс. га экономически важных объектов и сельскохозяйственных угодий в республиках

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апреля. /ТАСС/. Более 400 саперов Южного военного округа приступили к очистке от взрывоопасных предметов горно-лесистой местности в Чечне и Ингушетии, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"Военнослужащие инженерных подразделений Южного военного округа приступили к выполнению задач по разминированию и сплошной очистке от взрывоопасных предметов лесного массива и горной местности на территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия", - заявил он.

Работы ведутся в семи районах Чечни, а также в Джейрахском районе Ингушетии. Предполагается, что в этом году саперы округа очистят около 1,5 тыс. га экономически важных объектов и сельскохозяйственных угодий в республиках.

В сплошной очистке местности принимают участие более 400 контрактников, задействовали 10 собак, более 40 единиц военной техники, в том числе боевые машины разминирования с колейным минным тралом на базе танка Т-72, инженерные машины разграждения ИМР-2.

Астафьев напомнил, что всего с 2012 года саперы округа проверили более 16,9 тыс. га на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, они обнаружили и уничтожили более 28 тыс. взрывоопасных предметов.

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