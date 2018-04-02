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Исследования рыбных ресурсов озер на Ямале начнутся летом

В стране
2 апреля, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Исследования по рыбопродуктивности проводятся по инициативе правительства региона

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Специалисты Российского Центра освоения Арктики (Росцентр) установили у озера Мынгарманто в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) новый научный стационар для изучения возможности воспроизводства сиговых рыб в водоемах региона. Исследования начнутся уже летом 2018 года, сообщили в понедельник ТАСС в департаменте по науке и инновациям ЯНАО.

"К озеру Мынгарманто вблизи поселка Лаборовая доставлен 40-футовый модуль для будущего научно-исследовательского стационара. В летний период на базе стационара будут изучаться возможности воспроизводства сиговых рыб в Мынгорманто и других озерах Приуральского района", - сказала собеседница агентства.

Аналогичные модули ранее были установлены в районе реки Еркута, на Сабетте и озере Парисенто на полуострове Гыдан. "Их разработкой, производством и обслуживанием занимается Росцентр во взаимодействии с департаментом по науке и инновациям ЯНАО. Исследования по рыбопродуктивности озер Приуральского района проводятся по инициативе правительства ЯНАО", - уточнили в департаменте.

Российский Центр освоения Арктики создан для координации и систематизации научных исследований в Арктике, подготовки высококвалифицированных кадров. Также Росцентр является социально-ориентированной организацией и участвует в экологических и просветительских проектах. В состав учредителей входят правительство ЯНАО, ведущие научно-исследовательские институты РАН и инженерные компании. В 2018 году специалисты центра планируют организовать более 50 экспедиций.

Ранее сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН и Научного центра изучения Арктики впервые провели в ЯНАО оценку рыбопродуктивности озер Еданто, Мынгорманто и Теунто с целью использования водоемов для воспроизводства сиговых. По результатам работы был составлен прогноз и выбраны наиболее перспективные водоемы для хозяйственной деятельности.

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