Ученые РФ создали инструмент оценки инвестпроектов в Арктике для этнологической экспертизы

ТАСС, 2 апреля. Ученые из Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова и Кубанского госуниверситета (КубГУ) разработали методику оценки инвестпроектов в Арктике - она позволит просчитывать риски и преимущества для коренного населения с учетом их мнений. Как рассказали ТАСС авторы исследования и эксперты, этот инструмент планируется предложить в рамках закона об этнологической экспертизе, который разрабатывает Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).

ФАДН начало разработку законопроекта об этнологической экспертизе в январе 2018 года. В нем говорится, что цель закона - не допустить нанесения урона "объектам этнокультурного наследия граждан в РФ". Планируется, что закон вступит в силу в январе 2019 года. В основу законопроекта лег механизм экспертизы, которая проводится в Республике Саха, но при этом в Якутии оценивается материальный ущерб, нанесенный кочевникам в результате промышленного освоения территорий.

Как оценить ущерб для оленеводов

На данный момент, единственный регион России, в котором действует закон об этнологической экспертизе - Якутия. Он гарантирует кочевым народам компенсации, если промышленное освоение территорий нарушает традиционный уклад их жизни, рассказал ТАСС автор закона, заведующий кафедрой арктического права и права стран Азиатско-Тихоокеанского региона юридического факультета Северо-Восточного федерального университета Анатолий Слепцов.

"Необходимость принятия республиканского закона возникла из-за того, что нанесенный кочевникам ущерб не возмещался. Не потому, что не хотели или игнорировали, а потому что такие убытки невозможно посчитать обычными способами - для этого надо провести научное исследование с применением социологических опросов, специальных формул", - сказал Слепцов. Специальная методика исчисления убытков была разработана НИИ "Гипрозем" перед распадом СССР и утверждена Министерством регионального развития РФ в 2009 году.

Этнологическая экспертиза в Якутии оценивает ущерб для коренных жителей в части потерянных доходов: например, если оленеводы лишатся пастбищ, им придется забить своих оленей, переехать в город, получать новую профессию, возможно, покупать жилье. Также по специальной формуле рассчитываются убытки рыболовов, охотников, собирателей. С 2010 года в Якутии провели экспертизу девяти крупных проектов, в том числе Канкунской ГЭС и газопровода "Сила Сибири".

По словам Слепцова, проект федерального закона в отличие от регионального рассматривает возмещение ущерба духовной культуре народов - песням, танцам, языку, а не их быту. Такой урон посчитать практически невозможно - эту мировую проблему пытается решить ЮНЕСКО.

"Малочисленные народы живут не только в Якутии, но и в 27 регионах страны, и им не возмещается ущерб, нанесенный промышленным освоением территорий. Поэтому и нужен федеральный закон об этнологической экспертизе, чтобы распространить опыт Якутии на другие регионы. Представляется, что как раз и это имел в виду президент РФ, когда давал поручение о разработке федерального закона об этнологической экспертизе на основе правоприменительной практики Якутии", - отмечает он. Поручение было дано в декабре 2016 года по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.

Встречные инициативы

Разработанная в РЭУ имени Г. В. Плеханова математическая модель оценки инвестпроектов в Арктике учитывает интересы всех задействованных сторон, в том числе предложения местных сообществ.

"Идея состоит в использовании партисипативного подхода - участия активного населения в решении задач развития своего региона, города, поселка. При этом интересы жителей, администрации, инвесторов отображаются в наборе критериев, которые частично пересекаются, частично являются уникальными. С помощью математического моделирования мы можем провести отбор проектов, удовлетворяющих одновременно интересам каждой из сторон исходя из сформированной системы критериев", - рассказал ТАСС доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Новоселов, который занимается таким моделированием с начала 2000-х годов.

Данные для модели собирались в ходе экспедиций в Якутию, и новая методика уже была протестирована на проекте компании "Алмазы Анабара" по освоению россыпей в районе рек Хара-Мас и Биллях. По словам Новоселова, разработанная методика не отрицает существующую практику планирования "сверху", а дополняет ее.

"Взгляд "сверху", когда с учетом горизонта расчетов, стратегии развития данного региона предлагаются мероприятия - это правильно и хорошо, мы не должны отрицать прежнего подхода. Но на уровне жителей, которые знают малейшие особенности своей территории, где у них какой колодец и тропинка, мы должны иметь встречный вариант - инициативы, пожелания, требования сформированные "снизу", - отмечает ученый.

Как рассказала ТАСС доктор экономических наук, профессор КубГУ, член рабочей группы социально-гуманитарных исследований Международного арктического научного комитета Виолетта Гассий, новую модель планируется предложить использовать в рамках федерального закона об этнологической экспертизе.

"Пока ущерб мы считаем по методике, принятой в 2009 году Министерством регионального развития, но она сложна и ее надо дорабатывать - расчеты ведутся по 101 показателю, это очень сложно. Также мы задумались, можно ли инвестпроекты, которые реализуются в Арктике, оценить не с точки зрения ущерба, а приоритетов местных сообществ - что они получают. Промышленное освоение территорий Крайнего Севера может и должно дать прежде всего им развитие, это же трудоустройство местной молодежи, развитие инфраструктуры. Сейчас в Госдуме рассматривается закон об этнологической экспертизе, и такая оценка инвестпроектов непосредственно связана с ним", - подчеркнула она.

Уход от конфликтов в Арктике

Гассий считает, что этнологическая экспертиза позволит решить проблемы не только местных сообществ, но и бизнеса, который "нельзя обижать", так как он несет социальную ответственность. Бюджеты муниципалитетов ограничены, а компании могут строить больницы, давать детям путевки в лагеря, выплачивать компенсации. В российской практике есть примеры, когда недропользователи оказывают реальную помощь отдаленным северным поселкам. Этнологическая экспертиза призвана объединить все эти инструменты: и расчет ущерба, и меры по поддержке местных сообществ, и разрешение конфликтных ситуаций.

"Этнологическая экспертиза - это возможность уйти от конфликтов в Арктике, ведь риски есть и для бизнеса. Некоторые политические круги любят манипулировать фактором коренных малочисленных народов, и инвестпроекты становятся "заложниками" таких ситуаций. Зачастую инвестпроекты становятся заложниками возможности их реализации. Были проекты, которые критиковались местной властью, а когда мы приезжали на место для проведения исследований, жители говорили совсем другие вещи - шел торг местных властей с руководством компании ", - отмечает эксперт.

По ее словам, негативное отношение к приходу бизнеса в места традиционного природопользования коренных народов сложилось в 90-е годы, но ситуацию надо менять.

"В 90-е годы компании не слушали малые этнические сообщества. Есть негативные примеры, когда им передавали неработающие снегоходы, я слышала, что из-за этого люди замерзали в тундре. На самом деле, надо менять отношение, и закон об этнологической экспертизе - это один из шагов к тому, чтобы отношения поставить на новый уровень, перейти к реальному партнерству коренных малочисленных народов Севера и недропользователей", - заключает ученый.