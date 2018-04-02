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Движение по одному из четырех автозимников на Ямале ограничено

В стране
2 апреля, 11:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Ограничения введены на дороге Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Движение по одной из четырех зимних автомобильных дорог Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) ограничено. Остальные автозимники работают в штатном режиме, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

"Три региональных автозимника работают в штатном режиме. Так, по сезонным трассам Салехард - Надым, Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Уренгой - Красноселькуп разрешен проезд всех видов транспортных средств массой до 30 тонн. На автозимнике Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр- Сале действует ограничение: разрешенный тоннаж на участке Аксарка - Панаевск составляет 20 тонн, на участок Панаевск - Яр-Сале допускается только полноприводный транспорт массой до 20 тонн", - говорится в сообщении.

Дорожники призывают автомобилистов не выезжать на закрытые трассы. "При движении по открытой зимней автодороге необходимо не нарушать скоростной режим, не съезжать с зимней дороги и держать дистанцию. Также рекомендуется двигаться по зимникам организованными колоннами минимум из двух автомобилей", - добавили в пресс-службе.

По данным синоптиков, в понедельник на Ямале днем температура воздуха в зависимости от района ожидается от минус 9 до минус 22 градусов, местами небольшой снег.

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