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Эксперты: Дагестан может стать одним из центров гастрономического туризма России

В стране
2 апреля, 12:08 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 2, апреля. /ТАСС

В Махачкале прошел первый международный фестиваль Vizit Dagestan - 2018, на который приехали около сотни участников из почти 20 стран

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МАХАЧКАЛА, 2 апреля. /ТАСС/. Республика Дагестан имеет все возможности для того, чтобы стать одним из центров гастрономического туризма России, считают опрошенные ТАСС эксперты в этой области.

С 24 по 28 марта в Махачкале при поддержке министерства по туризму и народным художественным промыслам республики прошел первый международный гастрономический фестиваль Vizit Dagestan – 2018. Участие в нем приняли повара из Азербайджана, Армении, Грузии, Сербии и других государств — всего из более чем 20 стран.

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"У Дагестана есть все основания для того, чтобы стать одним из центров гастрономического, в том числе и эногастрономического туризма (винного туризма — прим. ТАСС) в России <…> Но здесь многое будет зависеть от того, какую позицию займет руководство республики", — рассказал ТАСС президент Международного эногастрономического центра, член экспертного совета Всемирной туристской организации ООН по гастрономическому туризму Леонид Гелибтерман.

По его словам, для развития гастротуризма как одного из стратегических направлений в Дагестане необходимо привлекать частный бизнес.

Региональный продукт

Эксперт отметил, что основа любого гастрономического туризма — это региональный продукт. "Особенность дагестанских продуктов — они натуральные. Нужно, чтобы они были хотя бы с наименованием места происхождения товара, которое будет зарегистрировано по российскому законодательству <…> Если будут [такие] продукты, под них может выстраиваться и инфраструктура", — добавил собеседник агентства.

Международный судья Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров WorldChefs из России Николай Баратов, за последние несколько лет написавший две книги о дагестанской кухне, считает, что туристический потенциал в республике "был, есть и его нужно просто развивать".

"Потому что развитие туризма — это новые рабочие места, в чем, в том числе Дагестан и нуждается. У вас много молодежи, которая могла бы в этом секторе найти себе работу", — отметил эксперт.

Один из организаторов фестиваля Visit Dagestan – 2018 Махач Вагабов отметил, что для развития туризма в целом в Дагестане необходимо развивать и общую культуру.

"Потенциал у республики есть, возможности тоже есть... во многих видах туризма. Но начинать нужно с общей культуры, культуры архитектуры, культуры поведения, проведения всевозможных мероприятий", — рассказал ТАСС Вагабов.

О первом гастрофестивале в Дагестане

Он добавил, что фестиваль Vizit Dagestan – 2018 проводился впервые для продвижения туристского потенциала республики на общероссийском и международном рынке, для развития и продвижения гастрономического туризма и эногастрономического туризма в регионе, а также для реализации творческого потенциала профессионалов и любителей в области кулинарии.

Временно исполняющая обязанности министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Рабият Закавова рассказала ТАСС, что фестиваль в дальнейшем планируют проводить ежегодно и продвигать его не только за пределами республики, но и на международном уровне.

Ранее сообщалось, что гастрономический туризм станет одним из направлений разрабатываемой Минкавказом РФ стратегии развития туризма в Северо-Кавказском федеральном округе до 2035 года. В Дагестане, помимо гастрономического, планируют развивать также этнографический и морской туризм — пляжный и круизный.

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