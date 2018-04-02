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Псковская область получит 250 млн рублей из федерального бюджета на строительство дорог

В стране
2 апреля, 12:29 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 2, апреля. /ТАСС

200 млн рублей пойдут на строительство объездной дороги под Псковом

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ПСКОВ, 2 апреля. /ТАСС/. Псковская область получит 250 млн рублей из федерального бюджета на строительство объездной дороги под Псковом, а также на ремонт региональных трасс. Об этом ТАСС сообщил в понедельник исполняющий обязанности председателя Госкомитета региона по транспорту Игорь Сильченков.

"Мы получили постановление правительства, там 250 млн рублей выделено на дороги. 200 млн рублей на северный обход (объездной дороги вокруг Пскова) пойдут, на перенос сетей разных, на развязки. А 50 млн рублей пойдут на дороги местные. Будем смотреть, еще не определились, на какие конкретно", - сказал он.

Северный обход - это автомобильная дорога протяженностью 9 километров, которая соединит трассу Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье и трассу Псков - Изборск.

Его основная задача - перенаправить грузовой поток в объезд города. Государственный контракт на строительство объекта заключили с ООО "Технострой" летом 2016 года. Цена составляет более 6,75 млн рублей.

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