Васильев принял заявление главы минздрава Дагестана об отставке

МАХАЧКАЛА, 2 апреля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев принял заявление об отставке главы минздрава республики Танки Ибрагимова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"Сегодня в ходе еженедельного совещания с органами власти врио главы республики Владимир Васильев принял заявление об отставке руководителя Минздрава республики Танки Ибрагимова", - сказал представитель пресс-службы, не уточнив причин отставки.

"После совещания под руководством врио главы республики Танка Ибрагимов в министерстве здравоохранения собрал коллектив и объявил о своем решении уйти в отставку в связи с переходом на другую - научную работу", - рассказала ТАСС представитель минздрава Дагестана Залина Муртазалиева

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации Танка Ибрагимов с февраля 2018 года занимал пост врио главы минздрава Дагестана.

Он окончил Дагестанский государственный мединститут, аспирантуру Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова.