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Власти Кубани рекомендовали сделать выходным 17 апреля из-за Радоницы

В стране
2 апреля, 16:49 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 2, апреля. /ТАСС

Местным органам самоуправления рекомендуется содействовать проведению поминальных мероприятий

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КРАСНОДАР, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рекомендовали работодателям региона сделать 17 апреля выходным днем из-за того, что на этот день приходится пасхальное поминовение усопших - Радоница, сообщается в тексте опубликованного в понедельник постановления.

"Установить в администрации Краснодарского края нерабочий день 17 апреля 2018 года. <…> Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, работодателям, находящимся или использующим труд работников на территории Краснодарского края, в соответствии с действующим законодательством, установить нерабочий день 17 апреля", - говорится в тексте губернаторского постановления.

Также местным властям рекомендуется содействовать проведению поминальных мероприятий.

Отмечается, что этот день не будет выходным для работников транспортной отрасли, объектов энергетики и ЖКХ и других предприятий, остановка которых невозможна по тем или иным причинам.

Согласно документу, о том, чтобы объявить день Радоницы выходным, ходатайствовала Екатеринодарская и Кубанская епархия.

Священник краснодарского храма Архистратига Михаила Евгений Игнатов рассказал ТАСС, что, по церковным правилам, Радоница приходится на девятый день после Пасхи - то есть, на вторник. "Это особый день поминовения усопших. Накануне, в понедельник, в храмах проходит вечернее богослужение. В сам день Радоницы во вторник совершается божественная литургия и панихида, богослужение начинается с утра и, как правило, длится около 2-3 часов, потом христиане посещают кладбища, где также молятся об упокоении усопших", - рассказал он.

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