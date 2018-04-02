В школах Ненецкого АО начнут преподавать основы рыболовства

АРХАНГЕЛЬСК, 2 апреля. /ТАСС/. Уроки по основам рыболовства планируется ввести в школах Ненецкого автономного округа с 1 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

"Типовая рабочая программа "Основы рыболовства" будет разработана общим объемом 34 учебных часа в год. Внедрять ее в НАО планируют с 1 сентября 2018 года, в первую очередь в сельских школах", - говорится в сообщении.

К 1 июня будет Ненецкий региональный центр развития образования разработает программу элективного курса. Она будет предназначена для 7 класса. В НАО в 1970-80-е годы в поселковых школах основы рыболовства давались в рамках программы трудового обучения школьников. Детей учили вязать сети, а практику они проходили непосредственно на промысле.