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В школах Ненецкого АО начнут преподавать основы рыболовства

В стране
2 апреля, 19:48 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 2, апреля. /ТАСС

Программу начнут внедрять в учебных заведениях региона с 1 сентября 2018 года

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АРХАНГЕЛЬСК, 2 апреля. /ТАСС/. Уроки по основам рыболовства планируется ввести в школах Ненецкого автономного округа с 1 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

"Типовая рабочая программа "Основы рыболовства" будет разработана общим объемом 34 учебных часа в год. Внедрять ее в НАО планируют с 1 сентября 2018 года, в первую очередь в сельских школах", - говорится в сообщении.

К 1 июня будет Ненецкий региональный центр развития образования разработает программу элективного курса. Она будет предназначена для 7 класса. В НАО в 1970-80-е годы в поселковых школах основы рыболовства давались в рамках программы трудового обучения школьников. Детей учили вязать сети, а практику они проходили непосредственно на промысле.

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