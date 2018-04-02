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Власти Владикавказа отремонтируют дороги на свыше 20 улицах в 2018 году

В стране
2 апреля, 20:00 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 2, апреля. /ТАСС

Отремонтированные дороги подлежат гарантийному обслуживанию в течении семи лет, а работы планируется провести до 1 ноября

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ВЛАДИКАВКАЗ, 2 апреля. /ТАСС/. Ремонт дорог на более чем 20 улицах пройдет во Владикавказе в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления города.

"В 2018 году капитально будут отремонтированы более двух десятков улиц. Кроме того, реставрация и укладка нового асфальта будет проведена на улицах поселков Заводской, Южный и Карца", - говорится в сообщении.

Помимо этого, ремонт проведут на въездах во Владикавказ. Отремонтированная дорожная сеть подлежит гарантийному обслуживанию в течении семи лет, а работы планируется провести до 1 ноября.

Как сообщал ТАСС, власти Северной Осетии направят на ремонт и обслуживание дорог 1,402 млрд рублей в 2018 году.

В настоящее время на территории Северной Осетии доля дорог регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 49%. Для решения проблемы в 2017 году на развитие дорожной сети было предусмотрено 1,664 млрд рублей.

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