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Торговые центры Северной Осетии не проходили пожарную проверку с 2016 года

В стране
2 апреля, 20:24 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 2, апреля. /ТАСС

В МЧС уточнили, что проверок не было из-за надзорных каникул

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ВЛАДИКАВКАЗ, 2 апреля. /ТАСС/. Пожарная проверка в торговых центрах Северной Осетии не проводилась с 2016 года из-за надзорных каникул, сообщил в понедельник заместитель начальника управления надзорной деятельности МЧС республики Павел Джанаев.

"Проверки торговых центров на предмет противопожарной безопасности не проводились с 2016 года, так как законодательством были объявлены надзорные каникулы и оснований для проведения проверок не было", - сказал Джанаев.

По его словам, в настоящее время идут внеплановые проверки на 151 объектах, в том числе торговых центрах и других местах с массовым пребыванием детей. Кроме того, уже проведено 15 тренировок по профилактике пожаров, отработано 9 планов пожаротушения.

Будут создаваться и социальные ролики, в которых опишут порядок эвакуации из помещений торговых комплексов и кинотеатров.

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