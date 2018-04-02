Матвиенко: в Кисловодском нацпарке необходимо использовать мировой опыт

КИСЛОВОДСК, 2 апреля. /ТАСС/. Кисловодский национальный парк должен использовать мировой опыт повышения привлекательности для молодежи и возможностей укрепления здоровья. Об этом сообщила в понедельник в Кисловодске журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе своей рабочей поездке по объектам курортной инфраструктуры.

"Что же касается использования парка, то есть мировой опыт. Лечебным парк будет всегда, он обладает именно этой аурой. При этом парк должен привлекать молодежь, детей. Новые спортивные площадки органично вписываются в концепцию парка, это - территория для здоровья, для занятий спортом, и это здорово", - сказала она.

Матвиенко отметила, что "не просто рада, я счастлива, что этот уникальный парк в России и в мире, обрел статус национального парка", и что "таким образом он защищен, и никто уже не посмеет ни клочка земли направить на другие цели".

"Важно, что у парка появился хозяин - Министерство природы и экологии России, что есть специальное учреждение, которое за ним следит, что выделяются деньги на содержание парка. Ведь раньше его содержание было едва ли не общественным поручением санаторию имени Орджоникидзе. Теперь выделяются средства ежегодно и Совет Федерации вносит поправки, и деньги выделяются еще и дополнительные на парк", - рассказала она.

Председатель СФ отметила, что Кисловодский национальный парк постоянно благоустраивается. "Я слежу за парком и хочу сказать, что те изменения, которые уже произошли, вызывают благодарность сотрудникам парка. Парк находится под охраной, благоустраивается, особенно Нижний парк уже приведен в адекватное состояние. Сегодня это уже другой парк", - сказала она.

Курортный парк Кисловодска был заложен в 1823 году вдоль реки Ольховки солдатами генерала Ермолова. 2 июня 2016 года на основании Постановления правительства России он получил статус национального парка "Кисловодский". Это самый большой рукотворный природный парк мира, площадью более 965 гектаров. На его территории зарегистрировано более 250 древесных пород, более 900 видов травянистых растений, более 200 видов птиц и около 40 видов млекопитающих, в том числе около 50 видов растений и животных занесено в Красные книги.