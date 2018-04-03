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На экологическом конгрессе на Урале обсудят проблемы развития северных территорий

В стране
3 апреля, 0:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, апреля. /ТАСС

Организаторы ожидают участия не менее 1 тыс. человек из России, Белоруссии, Казахстана и Китая

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Тема устойчивого развития территорий в условиях Крайнего Севера и труднодоступных районов станет одним из вопросов, которые обсудят участники III Всероссийского конгресса "Промышленная экология регионов" . Об этом сообщила один из организаторов конкурса, председатель совета директоров ЗАО " Зеленая долина" Юлия Корнеева.

"Один из наиболее актуальных круглых столов будет посвящен теме устойчивого развития территорий в условиях Крайнего Севера и труднодоступных районов. Это весьма актуальная тема для России. У нас страна имеет достаточно большую географию. На этом круглом столе будет задето много общих вопросов по развитию данных регионов", - сказала она.

По ее словам, на конгрессе пройдет пленарное заседание, круглые столы и конференции. Например, 3 апреля совместно с информационным агентством ТАСС организуют круглый стол на тему "СМИ как информационные источники формирования экологического сознания". "Мы продолжаем развивать эту тему, в прошлом году мы ее опробовали. Это актуальная проблема, потому что формирование сознание идет через информационные источники", - отметила Корнеева.

Кроме того, на мероприятии подведут итоги конкурса "Урал - территория зеленого роста", на котором презентуют проекты, посвященные вопросам построения "зеленой экономики". "В этом году у нас добавляется номинация "экопродукт", где первоочередное внимание мы будем уделять продуктам питания. Также появится номинация "Экоустойчивая архитектура". Без архитекторов невозможно существование любой территории. Их создание, подход и экологические стандарты сильно влияют на нашу жизнь", - подчеркнула она.

Организаторы ожидают, что конгресс посетит не менее 1 тыс. участников из регионов России и Белоруссии, Казахстана и Китая.

Всероссийский конгресс "Промышленная экология регионов 2018" проходит в третий раз. Организаторами мероприятия являются министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Российский форум "РосПромЭко" и ЗАО "Зеленая Долина".

ТАСС является информационным партнером III Всероссийского конгресса "Промышленная экология регионов".

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