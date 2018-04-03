Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Волгоградской области создали армейскую группировку для ликвидации последствий паводка

В стране
3 апреля, 0:48 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 3, апреля. /ТАСС

Для работ по освобождению рек от льда подготовили более 50 подрывных команд

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апреля. /ТАСС/. Группировку инженерных подразделений создали для оперативного реагирования на возможные паводковые затопления в Волгоградской области. Об этом сообщил во вторник руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Инженерные подразделения, предназначенные для оказания помощи населению в условиях возможного паводка в Волгоградской области, выполнили необходимые подготовительные мероприятия",- отметил Астафьев.

Он уточнил, что военные находится в готовности к наведению переправ через затопленные участки местности. В составе группировки переправочно-десантная техника, в том числе плавающие транспортеры и буксирно-моторные катера. Готовы к использованию и станции комплексной очистки, с помощью которых можно очистить воду из рек.

Для работ по освобождению рек от льда подготовили более 50 подрывных команд, которые накануне уже начали работу для предотвращения заторов на реках области, дополнил Астафьев.

По данным Южного регионального центра МЧС РФ, уровень воды в реке Кумылга в Волгоградской области останется опасно высоким, а в реках Ольховка и Бузулук достигнет неблагоприятных отметок 3-5 апреля.

Накануне на территории Кумылженского района ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Сейчас там развернули пункты временного размещения, при ухудшении обстановки планируют провести эвакуацию жителей из зоны подтопления.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Волгоградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
2
Российские дипломаты встретились с Константином Ярошенко в тюрьме в США
3
В Дагестане после перевода Каспийской флотилии может появиться военно-морской вуз
4
Источник: моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
5
СК считает короткое замыкание вероятной причиной пожара в "Зимней вишне" в Кемерове
6
Минюст США рассмотрит экстрадицию Гюлена в связи с убийством Карлова
7
"Меня стали называть русским Миядзаки..."
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости