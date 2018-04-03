Власти Сахалина приобретут пять самолетов для рейсов на острова Парамушир и Шикотан

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Сахалина совместно с "Аэрофлотом" приобретут пять самолетов для совершения авиарейсов на острова Курильской гряды Парамушир и Шикотан. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе областного правительства.

Прямой рейс из Южно-Сахалинска на Шикотан будут выполнять впервые в истории, а воздушное сообщение между Парамуширом и Петропавловском-Камчатским возобновится спустя 25 лет.

"Для авиасообщения с курильскими островами Парамушир и Шикотан приобретут пять самолетов. Сахалинские власти и крупнейший авиаперевозчик страны ПАО "Аэрофлот" с этой целью выделяют средства на докапитализацию региональной авиакомпании "Аврора", которая будет выполнять новые воздушные рейсы", - говорится в сообщении.

Авиарейсы по новым маршрутам будут выполнять воздушные суда канадского производства DHC-6 Twin Otter 400. Они способны перевозить до 19 пассажиров и рассчитаны на эксплуатацию в условиях укороченных грунтовых взлетно-посадочных полос. На двух курильских островах уже запланировали строительство взлетно-посадочных полос. На Шикотане оно начнется предстоящим летом.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом. Правительство выпустило несколько программно-целевых документов стратегического планирования по развитию макрорегиона.