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Минвостокразвития ожидает в 2018 году более 130 тыс. заявок на дальнеосточный гектар

В стране
3 апреля, 5:04 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 3, апреля. /ТАСС

Участок можно получить в собственность после пяти лет безвозмездного пользования

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Количество заявок на получение дальневосточного гектара к концу 2018 года может превысить 130 тыс. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

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"К концу 2018 года ожидаем от 130 до 150 тыс. заявлений", - сказал Качаев, отметив, что "по состоянию на 2 апреля 2018 года гражданами подано 113 210 заявлений на предоставление дальневосточных гектаров.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе "Дальневосточный гектар" можно на интернет-портале НаДальнийВосток.рф.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

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